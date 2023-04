Musikverein Bläsergruppe Hoheneich: Die Hälfte ist weiblich

Der Gruppe gehören 50 aktive Musizierende, drei Marketenderinnen, ein Ehrenmitglied und ein Rechnungsprüfer an, 27 der 55 Mitglieder sind weiblich. Julia Koller, die bisher im Jugendorchester „Jumuho“ mitgespielt hat, wurde nun offiziell in den Musikverein als Jungmusikerin aufgenommen.

Unter den Terminen für heuer befinden sich am 23. Juni die Sonnwendfeier bei der Vereinshalle und am 19. November die Cäciliamesse in der Wallfahrtskirche Hoheneich.

