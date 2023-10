6. - 8. Oktober Wohin am Wochenende im Bezirk Gmünd?

D as Wochenende im Bezirk Gmünd bringt in Sachen Veranstaltungen unter anderem den Start der Litschauer Oktoberfestl'n, das Burg.Stadt.Fest in Heidenreichstein und das Herbstfest der „Jungen Waldensteiner“.