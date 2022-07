Jede Hilfe kam zu spät 63-jähriger Kirchberger stürzte in den Hirschbacher Kellerteich

Rettung Symbolbild Foto: Weingartner-Foto

E in 63-Jähriger aus Kirchberg stürzte am 2. Juni gegen 19.30 Uhr mit seinem Elektroroller in den Kellerteich in Hirschbach. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Kirchberger soll schon vor diesem tragischen Unfall gesundheitliche Probleme gehabt haben.