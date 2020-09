Seit 1955 wird traditionell von der Klemensgemeinde ein Treffen am Mandelstein veranstaltet, um jenen zu gedenken, die 1946 aus der Grenzregion vertrieben wurden. Beim 65. Heimattreffen am 30. August betonte Obmann Wolfgang Trsek, dass zu Anfangszeiten einige hundert Personen kamen, gelegentlich sogar der Landeshauptmann. „Heute sind viele der damals Betroffenen sehr alt oder verstorben. Deren Kinder und Enkel kommen aber weiterhin, um vom Gipfel des Mandelsteins in die ehemalige Heimat ihrer Vorfahren zu blicken“, meinte der Obmann.

Unter den wenigen Gästen, die zur coronabedingten sehr klein ausgefallenen Gedenkfeier kamen, waren die Bürgermeister Margit Göll aus Moorbad Harbach und Otmar Kowar aus Unserfrau-Altweitra. Der Gottesdienst am Berg entfiel.

Unter den Gästen waren auch einige Bayern, genauso die seit 1982 jährlich kommende Mitzi Prinz (90), die aus Strobnitz stammt und seit der Vertreibung in Wien wohnt: Ihr sei es ein echtes Bedürfnis „amoi no in d´Hoamat z´schaun“.