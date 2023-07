Tipps fürs Wochenende: Das ist los im Bezirk Gmünd

Freitag, 7. Juli

Albrechts. Dämmerschoppen des NÖAAB Albrechts, ab 18 Uhr am Albrechtser-Teich.

Bad Großpertholz. Abschlusskonzert der Musikwoche des Blasmusikverbandes Bezirk Gmünd, um 17 Uhr im Schulzentrum.

Eisgarn. Feuerwehrfest, ab 21 Uhr Bauhof-Party mit „Whitemaxx“, Festhalle am Bauhof.

Heidenreichstein. Frauenwanderung „Wassertropfen für die Seele...“, um 16 Uhr, Anmeldung bei Barbara Körner unter: 02862/52293.

Litschau. 17. Schrammel.Klang.Festival am Herrensee, ab 17 Uhr Strandbad: Eröffnung der Gastronomie und Musik. „Schrammel.Glühn“, 19 Uhr Herrenseetheater: Konzert mit Divinerinnen, ab 22.30 Uhr Strandbad: Schrammel.Jam.Session mit Duo Horacek & Bibl, Kabana 13 & Christian Tesak. Infos: www.schrammelklang.at

Pürbach. Lumpazivagabundus, von Johann Nestroy, um 20.15 Uhr im Hoftheater.

Reinberg-Heidenreichstein. Eröffnung der „Galerie Reinberg“ um 18 Uhr Eröffnung und Vernissage der Ausstellung Stadt.Land.Flucht. – Zu sehen bis 20. August, Öffnungszeiten: Fr 15-18 Uhr, Sa 11-18 Uhr, So 11-15 Uhr.

Weitra. Schloss Weitra Festival „Im weißen Rössl“, 19.30 Uhr im Schlosshof.

Auch das Klapp:ing läuft unverdrossen weiter. Foto: Karin Pollak

Samstag, 8. Juli

Amaliendorf. Kinder-Tennisturnier und Grillabend des TC Amaliendorf-Aalfang auf der Tennisanlage.

Fromberg. Int. Fallschirmspringer-Treffen am Festgelände Fromberg (bis 16. Juli).

Gmünd. Bikini Party / Bloody Bath Bar, ab 16 Uhr in der Bobbin Fabrik.

Gmünd. Wochenmarkt von 9 bis 12 Uhr am Stadtplatz.

Harmanschlag. Hoffest am Angushof Anderl, 10-18 Uhr, 10 Uhr Eintreffen Oldtimer Traktoren des Oldtimerclub Liebenau. Führung Garten und landw. Betrieb, 11 und 14 Uhr.

Hoheneich. Gemeindefrühstück ab 9 Uhr am Marktplatz.

Hörmanns bei Litschau. Tanzmusik mit dem Quartett Großmütterchen Hatz „tanzt“ um 15 Uhr auf der Bühne Tanzboden.

Litschau. 17. Schrammel.Klang.Festival am Herrensee, 10 Uhr Theaterfrühstück im Strandbad, 11-12.30 Uhr Herrenseetheater Matinee (Konzerte), 13-18 Uhr Schrammel Pfad (Naturbühnen rund um den See), 19 Uhr Herrenseetheater: Konzert Neue Wiener Concert Schrammeln und Karl Markovics „Tiere alles Tiere“, 21.30 Uhr Herrenseetheater div. Konzerte, ab 23 Uhr Herrenseetheater: Nachtkonzert. Infos: www.schrammelklang.at

Litschau. Bauernmarkt von 8 bis 12.30 Uhr im Hof des Hauses Stadtplatz 77.

Pürbach. Lumpazivagabundus, Zauberposse von Johann Nestroy, um 20.15 Uhr im Hoftheater.

St. Wolfgang. „Tree Top Bash“ Feuerwehrfest, Musik: „WAV-EX„ Beginn: 20.30 Uhr in der Halle am Festplatz.

Weitra. Schloss Weitra Festival „Im weißen Rössl“, um 15 und 19.30 Uhr, Schlosshof.

Weitra. Klapp:ing on Tour – mit Pleasant Heat, um 19.30 Uhr im Hotel-Restaurant Hausschachen.

Lumpazivagabundus im Hoftheater. Foto: Johannes Bode

Sonntag, 9. Juli

Amaliendorf. Frühschoppen der Kulturinitiative, Bahnstation Aalfang, ganztägig.

Eisgarn. Feuerwehrfest, 9.15 Uhr Feldmesse in der Festhalle am Bauhof, anschließend Frühschoppen mit Blasmusik, Hüpfburg für Kinder.

Fromberg. Int. Fallschirmspringer-Treffen am Festgelände Fromberg (bis 16. Juli), 8.30 Uhr Feldmesse, größter Doppeldecker der Welt Antonov AN-2 (bis 11. Juli zu besichtigten).

Gmünd. Kräuterführung, Treffpunkt: 14 Uhr beim Blockheideturm.

Gmünd-Litschau. Schrammelklangexpress der Waldviertelbahn, Abfahrt: 10 Uhr, Retour: 13 und 16 Uhr. Infos: 02742 360990-1000, www.waldviertelbahn.at

Harmanschlag. Hoffest am Angushof Anderl, von 10 bis 18 Uhr, 10.30 und 13.30 Uhr Vorführung Hackmaschine, Führung Garten und landw. Betrieb um 11 und 14 Uhr.

Heinrichs bei Weitra. Musikfest mit Flohmarkt der Trachtenmusikkapelle, ab ca. 10 Uhr Frühschoppen im Kommunikationszentrum.

Klein Ruprechts. Dorffest, ab 10 Uhr am Spielplatz.

Litschau. 17. Schrammel.Klang.Festival am Herrensee, 11 Uhr Matinee am Kulturbahnhof, 13-18 Uhr Schrammel.Pfad (Naturbühnen rund um den See), 19 Uhr Herrenseetheater: Konzert mit Vienna Klezmore Orchestra. Infos: www.schrammelklang.at

Niederschrems. Kirtag der Feuerwehr Gebharts, ab 9.30 Uhr in der Festhalle.

Pürbach. Lumpazivagabundus, Zauberposse von Johann Nestroy, um 16 Uhr im Hoftheater.

Reinberg-Heidenreichstein. ab 16 Uhr Künstlergespräche und Lounge in der neu eröffneten Galerie Reinberg mit der Ausstellung: Stadt.Land.Flucht.

St. Wolfgang. „Woid Gaudi“ der Feuerwehr in der Halle am Festplatz, 9 Uhr Wortgottesfeier, 10 Uhr Frühschoppen mit dem Grenzlandduo, Oldtimertreffen, Kinderbetreuung.

Süßenbach. Wandertag der Landjugend Süßenbach, Treffpunkt: ab 7 Uhr beim Vereinshaus Pfarrheim.

Weitra. Schloss Weitra Festival „Im weißen Rössl“, um 16 Uhr im Schlosshof.