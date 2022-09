Litschau: Hotelprojekt wird ein Gerichtsfall

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Mehr als ungewöhnliche Zuspitzung eines Konfliktes um ein 2016 gestartetes Hotelprojekt in der Stadt Litschau: Fünfeinhalb Jahre nach einem Kreditstopp und drei Jahre nach einer offenbar nie vor Gericht gekommenen Klage der Bank gegen den Projektbetreiber beantragt der Betreiber nun selbst den Verfahrensstart. Er hofft auf eine erste „Streitverhandlung“ – und dass das Bauprojekt in der Folge endlich zu einem Abschluss gebracht werden kann. Letztlich geht es auch um sehr viel Geld: Der Betreiber spricht von einem Streitwert in Höhe von weit mehr als fünf Millionen Euro.

Der Plan aus dem Jahr 2015. So sollte das Hotelprojekt am Inselweg in Litschau eigentlich längst aussehen. Foto: Foto privat

Die Vision: 20 Appartements am ehemaligen Strickerei-Areal

NÖN-Leser erfuhren im Dezember 2015 von den Plänen des gebürtigen Litschauers Oliver Erhart, der in Tirol lebt und dort eine Baufirma auch mit Baubüro am Neusiedlersee aufgebaut hat. Am Inselweg in seiner Heimatstadt, unweit des bei Fischern beliebten Mörterteiches, wollte er am baufälligen Areal der früheren Strickerei Preißler zu weiten Teilen in Eigenregie ein Hotelprojekt mit 20 Ferienwohnungen realisieren. Das Projekt lief an, der Rohbau wurde gefeiert, bis es im frühen Jahr 2017 plötzlich ruhig wurde um die Baustelle.

Ich habe mein Streitbudget und ziehe das jetzt durch, egal was es kostet.“ Oliver Erhart Bauunternehmer, Projektbetreiber

Getan hat sich seither nicht mehr viel. Die für 2018 anvisierte Eröffnung fand nie statt, die Arbeiten wurden bis heute nicht mehr aufgenommen, das lang gezogene Gebäude nähert sich dem Status einer Bauruine.

Betreiber fordert Ausgleich für angeblichen Millionenschaden ein

Am 31. August 2022 kam aber wieder Bewegung in die Causa: Oliver Erhart reichte am Landesgericht Innsbruck einen Fortsetzungsantrag ein. Er bittet das Gericht, ein 2019 durch sein Waldviertler Bankinstitut in Innsbruck eingereichtes und doch nie gestartetes Verfahren fortzusetzen und eine erste Tagsatzung anzuberaumen.

Erhart nennt zugleich Forderungen seinerseits bzw. seiner Oliver Erhart Baumanagement GmbH mit Sitz in Zirl in Tirol gegenüber der Bank: Wegen Anfang 2017 gestoppter Kreditzahlungen sei ihm und der GmbH ein Schaden von insgesamt mehr als 3,3 Millionen Euro entstanden – auch weil die Fertigstellung infolge der Teuerung heute gut 570.000 Euro mehr als damals kosten werde. Geltend machen will er unter einigem anderen auch entstandene Ausgaben für ein einst angemietetes Büro in Litschau, für notdürftige Erhaltung, Wartung und Sicherung des Baus, Betriebskosten, Abgaben, inzwischen ausgelaufene Garantien, entgangene Förderungen wegen Nicht-Fertigstellung oder bereits entgangene Mieteinnahmen. Auch die bisherigen Eigenleistungen seiner Baufirma führt er an.

Diese genannten Forderungen übersteigen die laut seiner Darstellung ausgeschütteten Mittel der Bank deutlich. Diese habe bis 2017 etwas mehr als 1,5 Millionen Euro überwiesen.

Warum stoppte die Bank das Kreditgeschäft, focht Prozess aber nicht aus?

Die Beantwortung dieser Frage ist de NÖN derzeit nicht möglich. Seitens des Bankinstitutes wird auf Nachfrage nämlich unter Verweis auf die Verschwiegenheitsverpflichtung durch das Bankgeheimnis beteuert, sich nicht zu Hintergründen äußern zu dürfen. Aus dem Grund sieht sich die NÖN auch dazu gezwungen, den Namen des Institutes vorerst nicht zu nennen.

Und Oliver Erhart?

Der erklärt sich die Causa durch den Wechsel seines Ansprechpartners in der Bank Anfang 2017. Der neue sei der Sache von Haus aus „offen ablehnend gegenüber“ gestanden, weil ein solches Projekt in Litschau keine Aussicht auf Erfolg habe, heißt es in seinem Antrag ans Gericht, der der NÖN vorliegt. Die Geldflüsse seien mit der Erklärung gekappt worden, eine „vereinbarte Barsicherheit“ über 300.000 Euro sei nicht gebracht worden. Erhart: Eine solche Vereinbarung habe es nie gegeben, der Kredit sei trotz unveränderter Vermögenslage und bis da stets erfüllter Zahlungsverpflichtungen seinerseits gestoppt worden.

Erst 2019 habe die Bank die insgesamt zwei Kredite fällig gestellt, nun alleine „wegen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse sowie Zahlungsverzug“. Von 300.000 Euro Barsicherheit sei keine Rede mehr gewesen, sagt Erhart.

Warum der Betreiber nun selbst den Gerichtsweg sucht

In der ersten Phase sei er so baff gewesen, dass er sich erst neu orientieren musste, sagt Oliver Erhart zur NÖN. Die Situation sei belastend gewesen, zumal ein großer Teil seiner Belegschaft für Litschau reserviert gewesen sei – kurzfristig habe er andere, teils ungünstige Aufträge annehmen müssen. Dann habe es viele Verhandlungen gebeben. Mit seiner Bank sei es zu keiner Lösung gekommen, Optionen mit anderen Banken bzw. Investoren hätten sich wegen der „Blockade“ durch die eigene Bank zerschlagen.

Durch den Gang vor Gericht wolle er endlich für klare Fronten sorgen. „Damit wir streiten können, es danach zu einer Entscheidung kommt – und ich weiß, ob das Projekt wieder weiterlaufen kann oder ob ich es definitiv abschreiben muss“, sagt Erhart: „Ich habe mein Streitbudget und ziehe das jetzt durch, egal was es kostet.“

