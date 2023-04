„Waldlachs“: Gmünd bekommt größte Lachsfarm Österreichs

Ursprünglich hatte die Gruppe laut Medienberichten einen Standort für die industrielle Salzwasser-Lachszucht im Burgenland im Visier. Warum es dann Gmünd im fernen, weithin für seine traditionsreiche Teichwirtschaft bekannten Waldviertel geworden ist? Weil die Stadt am Gemünde von Lainsitz- und Braunaubach das Wasser im Überfluss und noch dazu in Spitzenqualität hat, heißt es gegenüber der NÖN.

Die Lachsfarm soll hinterm Zivilschutzzentrum gebaut werden. Foto: NÖN, Werner Grubeck

„Gruppe aus Fischliebhabern und Unternehmern“

An sich sei es der Gruppe aus „Fischliebhabern und Unternehmern wie Gerald Gerstbauer, Eli Sananes, Grisha Alroi-Arloser, Werner Neuwirth-Riedl, Christian Horner und Alfred Gusenbauer“, wie es in einer Aussendung heißt, ein „Herzensanliegen, unseren Teil zu einer gesünderen Ernährung mit heimischem Fisch in höchstmöglicher Qualität beizutragen“. Das Waldviertel werde als schon bisherige „Hochburg für heimischen Qualitätsfisch“ durch „neue, grüne Technologie“ noch weiter gestärkt.

Zwei Hektar große „Waldlachs-Farm“ beim Access-Industrial-Park

Für Gmünd geplant ist eine etwa zwei Hektar große Indoor-Zuchtanlage, in der mehrere Becken für die verschiedenen Stadien vom Schlüpfen der zugekauften Eier bis zur „Entnahme“ untergebracht werden. Die Tiere bleiben dank permanenter Strömung in Bewegung. Auch die Schlachtung und Filettierung für den Frischfisch-Verkauf an Gastronomie, Supermärkte und Großkunden sind in Gmünd geplant. Der Gemeinderat bekannte sich in einem Grundsatzbeschluss zur „Waldlachs-Farm“ in der Grenzlandstraße zwischen Access-Industrial-Park und der Ortschaft Breitensee, für die aktuell noch die Planungen laufen. Für den Baubeginn wird das erste Quartal 2024 avisiert, wobei als Ziel auch die Zusammenarbeit mit regionalen Firmen genannt wird. Regionalität nennen die Betreiber generell als hohes Anliegen, sie wollen auch das künftige Personal großteils im Waldviertel finden.

Die Tiere schlüpfen noch im Süßwasser, später geht's ins Salzwasser. Foto: Waldlachs

Der Betriebsstart soll im Jahr 2025 erfolgen, der erste Waldlachs aus Gmünd im Jahr 2026 auf den Tellern landen. Gut 3.000 Tonnen Qualitäts-Lachs sollen ab 2026 pro Jahr auf den Markt kommen – was immerhin einem Drittel des österreichischen Jahresimportes an Lachs bedeutet.

Geschlossener Kreislauf schont Umwelt und Tiere

Mit diesem ersten Projekt der Burgenlachs GmbH wird somit einerseits die Lebensmittel-Versorgung in Österreich verbessert, zugleich ermöglicht es die Einsparung unzähliger Transportkilometer durch Europa – Lachse kommen bei uns im Regelfall aus riesigen Aquakulturen im Meer vor Norwegen. Dort stehen sie freilich unter enormem Stress, schlucken Mikroplastik, müssen medizinisch gegen Parasiten und Infektionen behandelt werden, sind durch Kot und Abfälle obendrein eine massive Belastung für die anderen Lebeweisen an den Küstenabschnitten.

Das alles soll bei der Gmünder Lachsfarm wegfallen, indem das Wasser als Lebensraum der Tiere im geschlossenen Kreislauf zirkuliert, in modernen Filtrations-, Denitrifikations- und Sauerstoffanreicherungs-Systemen täglich wiederverwendet wird – und regional ohne Einsatz von Zusatzstoffen aufgezogener Fisch am Ende fangfrisch in den österreichischen Markt ausgeliefert wird.

„Weltweit führend in nachhaltiger Greentech-Forschung“

Die in Gmünd zum Einsatz kommende Technologie des israelischen Forschungsunternehmens AquaMaof Technologies brauche zudem nur gut ein Drittel der Energie herkömmlicher Kreislaufsysteme, sagt Geschäftsführer Gerald Gerstbauer – AquaMaof sei weltweit führend in nachhaltiger Greentech-Forschung und habe bereits sieben Land-Farmen für Lachse, Garnelen, Forellen, Baramundi und Dorade erfolgreich umgesetzt. Darüber hinaus werde dieser „deutlich geringere Energiebedarf eigenständig aus erneuerbaren Energiequellen unter Einsatz von Fotovoltaik und Geothermie gedeckt. Dieses nachhaltige Energiemanagement schützt nicht nur Natur und Lebensraum, sondern trägt auch maßgeblich zur Effizienz des Betriebs bei.“

Politische Reaktionen: Gmünd als „Fischhauptstadt Österreichs“

Die Reaktionen aus der Politik fallen überschwänglich aus. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert zu einem „Leuchtturmprojekt, das aus der Region weit über die Landesgrenzen hinwegstrahlen wird“. Dieses sei deshalb möglich, weil der Wirtschaftsstandort Niederösterreich „im Miteinander des Landes und der Gemeinde mit den besten Rahmenbedingungen überzeugt“ habe. Das Waldviertel werde mit dem Waldlachs als kulinarischer Hotspot noch stärker in die Welt hinausgetragen.

Bürgermeisterin Helga Rosenmayer sieht Gmünd überhaupt als künftige „Fischhauptstadt Österreichs“. Man habe die Investoren in zahlreichen Gesprächen auf Augenhöhe davon überzeugen können, dass die Stadt durch „ausgezeichnete Wasserqualität und die vorhandene hohe Fischexpertise unserer Karpfenbauern“ der richtige Standort für diese bundesweite Premiere sein wird.

VGT-Kritik an Projekt: „Gesetzesfreies Thema“

Der „Verein gegen Tierfabriken“ (VGT) kritisiert indes, dass in den bisher bekannt gemachten Informationen zum Projekt der Tierschutz noch fehle. Lachse ziehen, so Erich Schagerl für den VGT in einer Aussendung, „Hunderte von Kilometern die Flüsse hinauf, um dort abzulaichen, wo sie geboren wurden. Das geht in einem Becken in einer Halle nicht. Verhaltensstörungen und nicht art-, tier- und tierschutzgerechte Lebensbedingungen sind gewissermaßen schon vorprogrammiert.“

Lachse in Zuchtfarmen würden gesetzlich als landwirtschaftliche Nutztiere gelten, die Tierhaltungsverordnung regle aber nicht, wie Lachse tierschutzgerecht zu halten sind – anders als bei Karpfen und Forellen-Teichwirtschaften. Schacherl sieht der Willkür im Umgang mit Lachsen Tür und Tor geöffnet: „Die Zucht von Lachsen ist derzeit gewissermaßen ein gesetzesfreies Thema.“ Zu den Anliegen des VGT wurde auf NÖN-Nachfrage seitens der Burgenlachs GmbH vorerst keine Stellung abgegeben.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.