Extremer Andrang zu Impfaktion in Gmünd: Erste Ladung in 3 Stunden weg

Am heftigsten war der Andrang gleich am Morgen, sagt Bettina Weiß. Aber auch am frühen Nachmittag zog sich beim NÖN-Lokalaugenschein noch eine lange Menschenschlange aus dem Zivilschutzzentrum in die Grenzlandstraße (Access-Industrial-Park) – darunter sehr viele ältere Menschen, die behaupteten, für die Drittimpfung anzustehen, aber auch einige Junge. Impfwillige, die nicht mobil genug sind, um in der Schlange anzustehen, werden auch im Auto sitzend über die Seitentür geimpft – sehr dankbar für diese Möglichkeit zeigte sich gegenüber der NÖN etwa Franz Kössner aus Schandachen.

Immerhin: Etwa 15 Prozent stehen für ersten Stich an

Etwa 70 Prozent der mit Stand 14 Uhr geimpften Personen holten sich laut Koordinatorin Bettina Weiß den dritten Stich, jeweils an die 15 Prozent waren demnach bisher Zweit- und Erstgeimpfte.

Offiziell läuft die kostenlose Aktion noch bis 16 Uhr. Weiß verspricht aber, auch danach keinen heimzuschicken, bis jeder in der Warteschlange an die Reihe gekommen ist.

Auch am Sonntag und Montag besteht im Gmünder Bezirk die Möglichkeit zur kostenlosen Impfung ohne Anmeldung (auch dritte Dosis):

7. November, 15-18 Uhr: Parkplatz „Bierkanzlei“ Bad Großpertholz (Biontech/Pfizer, Moderna)

8. November, 10-18 Uhr: Firma Elk-Fertighaus, Industriestraße, Schrems (Biontech/Pfizer, Moderna)

Internet-Links zu Impfung bzw. Testung in Niederösterreich:

https://notrufnoe.com/impfung/

https://notrufnoe.com/testung/