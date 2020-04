„Hätte ich die Station in Oberlainsitz nicht selbst errichtet, ich würde die Werte von dort manchmal nicht glauben können“, schreibt der Meteorologe Manuel Weber, der die Seite www.wetter-waldviertel.at betreibt, auf Facebook.

Das 100-Einwohner-Dorf im Lainsitztal hat sich durch Extremwerte schon mehrfach als „Kälteloch“ Österreichs behauptet. – Im nur vier Kilometer entfernten und etwas höher gelegenen Wintersport-Ort Harmanschlag verzeichnete die Wetterstation am Morgen des 23. April lediglich einen Tiefstwert von plus 0,7 Grad.

Tagsüber auch in Oberlainsitz warm

Tagsüber kann es in Oberlainsitz sehr wohl auch schon frühlingshaft werden: Am Mittwoch-Nachmittag kletterte das Thermometer immerhin auf bis zu plus 15,5 Grad Celsius, am Nachmittag des 16. April wurden sogar 22,4 Grad erreicht.

