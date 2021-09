Der Austausch sei "schön und wichtig". Durch unsere Arbeit und Bemühungen wächst die Anzahl der Nachtwächter in Österreich und Deutschland kontinuierlich. Eine aussterbende 'Berufsgruppe' sind wir also bei weitem nicht", betonte Zederbauer im Vorfeld des Treffens. Er selbst nimmt von Mai bis Oktober jeden Freitag und Samstag Interessierte auf seine abendliche Runde in der Waldviertler Stadtgemeinde mit.

Höhepunkt des Treffens im Rahmen von "700 Jahre Braustadt Weitra" ist am Samstag, 9. Oktober, um 13.30 Uhr die Präsentation der Nachtwächter vor dem Rathaus. Anschließend steht ein Umzug durch die Altstadt und die Weitraer Biermeile auf dem Programm. Am Sonntag ziehen die Nachtwächter um 10.00 Uhr in die Stadtpfarrkirche ein und gestalten die Heilige Messe mit.