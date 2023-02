Die Moorheilbad-Harbach-Gruppe stellt sich als führende private Gesundheits-Dienstleisterin in Niederösterreich breiter auf: Die Harbacher Gesellschaft baut ein Gesundheitszentrum für orthopädische Rehabilitation mit 80 Betten und der erforderlichen Infrastruktur – aber nicht in Harbach im Bezirk Gmünd, sondern als Zubau ans Lebens.Med Zentrum Bad Erlach.

Das Besondere daran ist, dass die 80 Plätze als Sozialversicherungs- und auch Privatangebot nicht zusätzlich geschaffen werden, sondern im Rahmen einer Kooperation aus dem Gesundheits- und Rehabilitationszentrum Moorheilbad Harbach nach Bad Erlach verlegt werden.

Für Erlachs ÖVP-Bürgermeisterin Bärbel Stockinger erfreuliche Nachrichten. Reha werde damit regionaler, „es zeigt auch, dass unsere Leitbetriebe vom Standort in Bad Erlach überzeugt sind und ausbauen“.

„Schritt in Richtung moderner, wohnortnaher Betreuung.“ Der Sinn der Expansion liegt auf der Hand: Ziel ist es, mehr als 200 Kilometer entfernt im südlichen Niederösterreich Kompetenz und Qualität im Bereich der orthopädischen Rehabilitation ohne überlange Anfahrtswege anzubieten. „Mit dem neuen Rehabilitationszentrum setzen wir wieder einen zukunftsweisenden Schritt in Richtung moderner, wohnortnaher Betreuung“, sagt Magenschab daher. Das Moorheilbad bekräftige damit seinen Anspruch, einer der führenden Anbieter im Bereich der Rehabilitation im Land zu sein.

„Rehabilitationsklinik Moorheilbad Harbach“. In Bad Erlach wird seit 2014 im Lebens.Med Zentrum die onkologische Rehabilitation und in der Lebens.Med Klinik die Remobilisation angeboten. Die dislozierte „Rehabilitationsklinik Moorheilbad Harbach“ mit 80 Betten und zusätzlichen Therapieräumen soll nun im Tochterbetrieb optisch ins Ensemble integriert werden, der Bestand soll nach Adaptierungen teils auch aus dem Neubau mitnutzbar sein.

Für kürzere Wege ins Rehabilitationszentrum: Das Moorheilbad Harbach erhält einen externen Standort in Bad Erlach. Foto: Lebens.Med Zentrum Bad Erlach

Sie freue sich sehr über die Angebotsausweitung durch die Partnerschaft mit dem Moorheilbad, sagt Karin Weißenböck, Geschäftsführerin im Lebens.Med Zentrum Bad Erlach: In beiden Betrieben seien „hohe medizinische, pflegerische und therapeutische Kompetenz vorhanden. Durch den gegenseitigen Transfer von Know-how profitieren sowohl unsere Patientinnen und Patienten, als auch unsere Mitarbeitenden.“

Start im Sommer 2024, neue Jobs entstehen. Das Moorheilbad bringt mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Gesundheitsvorsorge, Kur und Rehabilitation mit. Die 430-köpfige Belegschaft sei dort nicht von dem Vorhaben betroffen, heißt es. Denn: sie werde im Waldviertel benötigt. In Bad Erlach sollen daher zusätzliche Arbeitsplätze zu den aktuell 160 Stellen entstehen.

Die Planungen für den Zubau laufen, der Spatenstich wird für kommenden Sommer ins Auge gefasst. Die Vision ist ein Start in den neuen Räumlichkeiten im Sommer 2024.

Und das Coronavirus? Daran hat man sich in der Moorheilbad-Harbach-Gruppe – der als eigene Gesellschaft das Lebens.Med Zentrum Bad Erlach angehört – in bald drei Jahren gewöhnt, auch wenn der Alltag gerade im therapeutischen Bereich mit Maske fordernd ist. „Die Maske hat sich aber tatsächlich als wirksamstes Mittel herausgestellt“, sagt Weißenböck: „Gesundheitsbetriebe tragen eine hohe Verantwortung. Dass wir die Vorgaben übererfüllen, hat sicher dazu beigetragen, dass es in unseren Häusern nie einen Cluster gab.“

Mit Ende April sollen alle Vorgaben fallen, damit werden erstmals wieder externe Gäste in die Häuser dürfen.

