„Dirndlweiber“ zeigen Herz: Erlös aus Teeverkauf für Hippotherapien

Daher kam es am 16. Juni zur Spendenübergabe im Pferde- und Therapiehof Schuster in Heinrichs. Mit dabei war neben den Dirndlweibern Silvia Friedl, Elisabeth Winter und Maria Haumer auch Eunike Grahofer, die das Rezept für den „Dirndlweiber-Tee“ zusammengestellt hat. „Wir sammeln die dafür verwendeten Naturkräuter selber, trocknen diese und packen den Tee auch selbst ab“, betont die Dirndlweiber-Obfrau Silvia Friedl. Die Nachfrage nach dieser speziellen Frauenmischung, die aber auch Männern hilft, sei sehr groß. „Damit konnten wir im Vorjahr 800 Euro erzielen, die wir jetzt an Marcel Hackl weitergeben.“ Für dieses Engagement dankte auch der Bürgermeister der Gemeinde Großdietmanns, Erhart Weißenböck. Marcel kommt wöchentlich in den Pferde- und Therapiehof von Eva Schuster nach Heinrichs. Mit Pferd „Jacky“ hat er Freundschaft geschlossen, er genießt die Zeit am Pferd. „Diese Therapien bringen Marcel sehr viel“, betont Mutter Sabine Hackl.

Jetzt sammeln die Dirndlweiber schon wieder fleißig Naturkräuter. „Unseren Tee aus der heurigen Ernte wird es ab Oktober geben“, verrät Friedl. Bestellungen können bereits unter 0664/5592019 abgegeben werden. Für 15. November ist eine Benefizveranstaltung geplant, bei der Eunike Grahofer im Gasthaus Zacky in Dietmanns einen Käutervortrag halten wird. „Wir helfen gerne und da brauchen natürlich auch wir Unterstützung“, freuen sich die Dirndlweiber auf viele Tee-Interessenten und Teilnehmer am Benefizabend.