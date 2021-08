Große Trauer herrscht in der Bezirkshauptstadt Gmünd um das Ableben von Franz Schuh, dem langjährigen Bezirksschulinspektor und Stadtpolitiker. Er verstarb am 13. August im 91. Lebensjahr.

Franz Schuh wurde am 1. April 1931 in Waldenstein geboren. Nach dem Besuch der Volks- und Hauptschule trat er 1946 in die Bundeslehrerbildungsanstalt in St. Pölten ein und schloss 1951 die Reifeprüfung für das Lehramt an Volksschulen ab. Zwischen 1951 und 1956 wirkte er als Russischlehrer im Bezirk Gmünd. 1957 erwarb er das Lehramtszeugnis für Volksschulen, 1961 für Hauptschulen in Russisch, Deutsch und Kurzschrift, 1971/1972 für Englisch und Geschichte & Sozialkunde. Im Jahr 1962 wurde er Hauptschullehrer, 1977 Direktor der Hauptschule I (ehemalige Knabenhauptschule bzw. Franz-Preißl-Hauptschule). Ab 1984 wirkte Schuh bis zu seiner Pensionierung als Bezirksschulinspektor.

„Hilfreicher Begleiter, väterlicher Freund“

Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) trauert um einen „ruhigen und besonnenen Mann“, der andere immer motiviert und sich für sie eingesetzt habe – und als Fraktionskollege auch in der Stadtpolitik Spuren hinterlassen hatte. Zwischen 1972 und 1991 war Franz Schuh Mitglied des Gemeinderates, die letzten 16 Jahre davon als Stadtrat und Obmann des Wirtschafts-Ausschusses. Acht Jahre lang, bis 1991, war der Verstorbene auch Stadt- und Gemeindeparteiobmann sowie ÖVP-Fraktionsobmann im Gemeinderat der Stadt Gmünd. Sein Nachfolger als Parteiobmann, Alt-Vizebürgermeister Gottfried Libowitzky, erinnert sich an einen „hilfreichen Begleiter“ und „väterlichen Freund“, der sich damals um die „Jungen“ in der Partei gekümmert habe.

Zwischen 1975 und 1985 war Schuh auch Obmann der Hauptschulgemeinde und Obmann der Schule des Polytechnischen Lehrganges Gmünd.

Im Jahr 1991 wurde ihm vom Bundespräsidenten der Berufstitel „Regierungsrat“ verliehen, von der Stadtgemeinde Gmünd wurde er im gleichen Jahr mit dem Ehrenring ausgezeichnet.

Das Begräbnis von Franz Schuh findet am 20. August um 14 Uhr am Friedhof Gmünd statt.