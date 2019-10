Erstmals könnte es in Hoheneich nach der kommenden Gemeinderatswahl eine „Grüne“ im Gemeinderat geben: Angelika Kremsner-Haberleitner hat eine Grüne Liste gegründet – mit dem Ziel, ein Mandat zu erreichen: „Ich denke, das könnte sich ausgehen, vor allem wenn man das gute Bundesergebnis betrachtet. Die Freude wäre sehr groß.“

Angelika Kremsner-Haberleitner lebt erst seit 2017 in Hohen eich. Davor war sie in Wien für die Grünen tätig: „Ich hab 20 Jahre lang für die Bundespartei gearbeitet. Aber nicht in einer politischen Funktion, sondern als Angestellte.“ Ins Waldviertel gekommen sei sie „der Liebe wegen“. Nun arbeitet sie bei Gea in Schrems und hat ihren neuen Heimatort Hoheneich bereits ins Herz geschlossen: „Das war die beste Entscheidung meines Lebens.“

Die Idee, für die Gemeinderatswahl zu kandidieren, wurde von den Grünen Niederöstereich an sie herangetragen. „Ich hab die Idee spannend gefunden. Und ich bekomme natürlich Unterstützung von den Grünen in Schrems und Heidenreichstein.“ Mitstreiter in Hoheneich gibt es bisher noch keine, doch für Kremsner-Haberleitner geht es erst richtig los: „Die Resonanz war bisher sehr wohlwollend.“

Wichtig sei, konstruktiv zu arbeiten: „Miteinander gestalten, sich einbringen, aber auch Sachen hinterfragen, Transparenz herstellen. Politik muss richtig nach außen transportiert werden, man muss alle Beschlüsse, auch in der Gemeindepolitik, offen kommunizieren.“ Natürlich ist ihr als Grüne Umwelt-Politik ein Anliegen, und auch wenn sie nun selbst aufs Auto angewiesen ist, meint sie: „Ich will weg von der Idee, eine Autobahn ins Waldviertel zu bauen.“