Einer, dem der Wald schmeckt: Artur Cisar-Erlach im Porträt

Ein Mann sitzt am Steuer eines Autos. Dunkle Haare, jung. Die Kleidung sieht aus, als dürfte man als Antwort „Controlling“ oder „Unternehmensberatung“ erwarten, würde man ihn nach dem Beruf fragen. Er sei gerade am Weg nach Eisenstadt, werde dort mit einem Restaurant ein „waldbasiertes“ Menü erarbeiten, erklärt er in englischer Sprache. Es sei ein Traum, der wahrgeworden ist. Dass er einen großen Teil seiner Arbeitszeit im Wald verbringt, das konnte man nun wirklich nicht erwarten.

Der, der sich im Video auf den Weg ins Burgenland macht, ist Artur Cisar-Erlach. Aufgewachsen in Aalfang und später in Kanada, führten ihn seine beruflichen Wege sozusagen in den Wald. Er ist gelernter Tischler, Buchautor und hat sich zuletzt auf Lebensmittelkommunikation spezialisiert.

Erholung und Kreativität im Wald suchen

Seine Begeisterung für den Wald kann Artur Cisar-Erlach nicht verbergen. Zu gerne würde man sehen, wie er den Wald sieht. Doch aus Termingründen bleibt nur die Videokonferenz, weit weg von Gerüchen und Geräuschen der Bäume. „Die Wahrnehmung ist jedes Mal eine andere. Für mich ist der Wald ein Ort zum Erholen und ein Ort der Kreativität. Vor allem im Sommer ist es dort kühler und die Luftfeuchtigkeit eine andere“, sagt Cisar-Erlach.

Er wurde in Wien geboren, kam dann durch den Job der Mutter als Ärztin für Allgemeinmedizin ins Waldviertel und wuchs in Aalfang auf. In Gmünd besuchte er das Gymnasium, bevor er auf eine Salzburger Schule wechselte, die ihm neben der Matura auch die Ausbildung zum Tischler ermöglichte. Der Wald und gerade auch das Arbeiten mit Holz sei schon früh eine Faszination gewesen, blickt er zurück. Zur zweiten Heimat wurde die waldreiche ostkanadische Provinz Nova Scotia.

Dort hat er in der Jugend jeden Sommer verbracht und später ein berufliches Praktikum absolviert. Heute lebt Artur Cisar-Erlach hauptsächlich in Wien, etwa alle zwei Wochen zieht es ihn allerdings auch zur Familie ins Waldviertel. Und manchmal nach Kanada.

Aus dem Interesse für Holzfässer entstand ein Buch

An der Universität Wien hat Artur Cisar-Erlach Biologie studiert, seinen Schwerpunkt auf Waldökologie verlagert. Durch ein Master-Studium nahe Turin entstand schließlich die Idee, Wald, Bäume und Holz mit Lebensmitteln zu verbinden. „Es hat sich ergeben, ohne dass ich wirklich danach gesucht habe“, sagt er. Im Zentrum seiner wissenschaftlichen Arbeiten stand das Holzfass und dessen Einwirkung auf darin gelagerte Lebensmittel – allen voran freilich Wein. In der Zeit sammelte sich viel Material über die Verbindung von Bäumen und Lebensmitteln an. Er hätte ein ganzes Buch darüber schreiben können.

Tat er auch. Es trägt den Titel „Der Geschmack von Holz“, oder in seiner englischen Originalfassung „The Flavor of Wood“. Lesende nimmt er darin mit auf „eine kulinarische Entdeckungsreise durch die Welt der Bäume und des hochwertigen Genusses“. Wer sich darunter wenig vorstellen kann: Artur Cisar-Erlach beschäftigt sich zum Beispiel damit, Nadeln von Bäumen in Pestos, Tees oder Salz einfließen zu lassen.

Skeptisch? Das kommt öfter vor, wenn Artur Cisar-Erlach versucht, die Leute wieder näher an den Wald heranzuführen. Gerade anfangs sei die Skepsis schon mal groß, mündet meistens aber in Interesse für seine Sache. „Bei vielen gibt es eine große Distanz zur Natur“, sagt er. Diese zu verringern, das hat er sich zur Aufgabe gemacht.

Lebensmittelsicherheit: Bäume sind zum Essen da?

Die Berufsbezeichnungen „Waldökologe“ und „Experte für Lebensmittelkommunikation“ greifen zu kurz. Sein Job ist, findet Artur Cisar-Erlach, schon auch der Naturschutz. Sich darüber Gedanken zu machen, wie es weitergeht. Oder wie Ernährungssicherheit auch zukünftig gewährleistet werden kann. „Wenn man etwas bewirken will, muss man im Lebensmittelbereich ansetzen“, ist er sich sicher. Er geht mit den Eisenstädter Restaurantbetreibern in den Wald, will den mandarinenähnlichen Geschmack der Tanne und den zitronigen Geschmack der Kiefer – ganz nebenbei sein Lieblingsbaum – einfangen. „Ich bin überzeugt, dass Bäume fester Bestandteil unserer Lebensmittelsicherheit sind“, meint Artur Cisar-Erlach.

Insofern gehe es ihm auch darum, eine in den vergangenen Jahrzehnten zwischen Mensch und Natur entstandene Barriere zu durchbrechen. Im September soll sein neues Buch über Pflanzen der Zukunft erscheinen, weitere sind in Planung. Inzwischen gilt sein Interesse auch der Beratung in Sachen Tourismus-Entwicklung und Video-Produktion. Auch Workshops stehen immer wieder am Terminkalender von Artur Cisar-Erlach. Und erst vor kurzem war er mit dem Kinsky'schen Forstamt im Zuge einer Waldführung unterwegs.

Aber noch einmal zurück zum Besuch im Burgenland. Dort ist nach Ausflügen in den Wald ein mehrgängiges Menü entstanden. Bei dem der Geschmack der Bäume im Mittelpunkt stand – und man schmecken konnte, was sein Job ist.