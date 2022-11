„Energy“: Künstlerin veröffentlichte CD

Sie textet und komponiert jeden Tag und trifft sich mit Musikerfreunden, so auch mit Zappa, der ihr als erfahrener Musiker Ratschläge erteilt. Die CD „Energy“ enthält acht tolle und gefühlvolle Lieder, die die Künstlerin vorwiegend in der Nacht geschrieben hat, was sie auch in ihrem eher rhythmischen Titel „Mitn bei der Nacht“ besingt.

Bemerkenswert ist, dass die Sängerin Text und Melodie aus einer Laune heraus schreibt und selber singt. Unterstützt wird sie im Tonstudio von befreundeten Musikern.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.