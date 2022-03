Baustellen: Mehr Sicherheit an zentralen Orten

Im vergangenen Baustellensommer beschäftigte in der Kleinregion hauptsächlich ein Projekt nicht nur die Straßenmeisterei, sondern auch die Verkehrsteilnehmer: die Sanierung der L62-Ortsdurchfahrt in Alt-Nagelberg. Obwohl auch die Ortsdurchfahrt in Brand und der Straßenabschnitt zwischen den beiden Dörfern merklich in die Jahre gekommen sind, geht es an der L62 heuer laut Straßenmeisterei Schrems nicht weiter. Dafür stehen in zwei anderen Gemeinden Großbaustellen an.

Schon im Vorjahr hat der dortige Bürgermeister Gerald Schindl für Aalfang Maßnahmen an der B30 angekündigt – unter anderem dass bauliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion beitragen sollen. Im Mai geht es – wie Martin Pichler, Leiter der Straßenmeisterei Schrems, erklärt – mit den Nebenanlagen los.

Radweg-Verlängerung kommt doch nicht

Eine Straßensperre ist für Juli vorgesehen und dürfte etwa drei Wochen dauern. Der Verkehr soll demnach weiträumig über Brand in Richtung Heidenreichstein bzw. Langegg umgeleitet werden. Im Zuge der Arbeiten an der B30 ist auch die Sanierung von Gehsteigen geplant. Und: „Wo die Gehsteige noch fehlen, werden neue angelegt“, erklärt Pichler. Aus der Idee, den bestehenden Radweg zu verlängern, wird ihm zufolge vorerst übrigens nichts, dafür sei aber eine Umgestaltung rund um die Parkflächen beim Arzthaus fix.

Den Plänen vorangegangen ist unter anderem eine Resolution für verstärkte Verkehrssicherheits-Maßnahmen an der B30, die der Amaliendorfer Gemeinderat vor eineinhalb Jahren einstimmig verabschiedet hatte: Ein darin verankertes Ziel war die Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes mit rasch umsetzbaren Maßnahmen zur Beruhigung der Situation entlang der Ortsdurchfahrt.

Auch an anderer Stelle zeichnen sich Arbeiten an einer Durchfahrt ab, dort allerdings mitten im Ortskern: in Kirchberg. Der Unmut über die dortige Verkehrsbelastung ist wie berichtet seit mehreren Jahren groß. Nun soll die Engstelle beim Kaufhaus Walenta durch Gehsteige für Fußgänger entschärft und sicherer gestaltet werden, erklärt Martin Pichler von der Straßenmeisterei. Vor etwa zwei Jahren wurde dort eine Lichtanlage installiert, die die Passage für Fahrzeuge erleichtern sollte. „Die Lösung hat sich bewährt, große Staus gibt es nicht mehr“, sagt Bürgermeister Karl Schützenhofer.

Kirchberg: Totalsperre in erster Julihälfte

Neben den Arbeiten an der Engstelle wird auch die Fahrbahn der L68 ab der Kirchberger Ortstafel von Ullrichs kommend bis rauf zum Schloss saniert – genauso wie der Bereich ab der Kreuzung in Richtung Fromberg und Hirschbach bis zur Engstelle in der Ortsmitte. Mit einer Totalsperre sei in der ersten Julihälfte zu rechnen, erklärt Schützenhofer: „Zumindest der Schwerverkehr wird über Vitis umgeleitet und in der Zeit entfällt auch die Kirchberger Wieselbus-Haltestelle.“

Das Anfang Juli stattfindende Fallschirmspringer-Treffen in Fromberg werde aber trotzdem ohne allzu große Umwege erreichbar sein.

