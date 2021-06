„Durch Corona hat sich leider einiges verzögert. Nun versuchen wir aber, so rasch wie möglich die Fertigstellung zu vollenden“, erklärt Prohaska. In den nächsten Tagen steht eine Besichtigung durch Vertreter des Landes NÖ an, wo auch gleich die Förderabrechnung erledigt werden soll.

„Die offizielle Eröffnung wird entweder in diesem Herbst, spätestens im Frühling 2022 stattfinden,“ kündigt Karl Prohaska an. -kt-