„Ich hab ganz viel ausprobiert, jedes Projekt gemacht“, erzählt Judith Mahler über ihre Anfänge als Schauspielerin. Ihr Weg hat vom Waldviertel über zahlreiche Stationen in den Nordosten Deutschlands geführt, derzeit hat sie ein fixes Engagement im Theater Neustrelitz, genauer: an der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz. Dort stand sie etwa im August als „Babsi“ in „Wohnen. Unter Glas“, eine Komödie des österreichischen Autors Ewald Palmetshofer, auf der Bühne.

Begeisterung für Film. Judith Mahler ist 1993 in Horn geboren und in Aalfang zweisprachig aufgewachsen: Ihre Mutter kommt aus Polen. Die Faszination für Theater war bei Judith Mahler schon früh ausgeprägt. Eigentlich hat es mit der Begeisterung für Film begonnen - ungefähr mit acht Jahren, so schätzt sie. „Beim Schauspiel geht es ja eigentlich darum, zu erkennen, was Mensch sein heißt. Und wie wir Menschen in Gesellschaft leben“, so Mahler. Wenn man mit ihr über Theater spricht, merkt man schnell, dass sie sich nicht nur theoretisch mit dem Medium beschäftigt hat, sondern auch persönlich andockt.

„Als würde man immer wieder den selben Berg erklimmen.“ Mahler zu Arbeit & Lockdowns

In der Praxis begonnen hat dann alles bei Waldviertler Institutionen, etwa bei „Szene Bunte Wähne“ oder beim Stadttheater Allentsteig von Michael Welz, der auch in Wien Schauspiel unterrichtet. „Ich war froh, im Waldviertel Kulturinstitutionen und Menschen zu finden, die mir einen Zugang ermöglicht haben. Ich konnte Sachen ausprobieren und schauen, ob ich finde, was ich suche. Ich weiß, nicht ob mich sonst jemand verstanden hätte.“

Mahler hat nach der Matura am Gymnasium Gmünd in Wien Theaterwissenschaft studiert und nebenbei weiter Praxis gesammelt, etwa als Assistentin im Wiener „Werk X“ oder bei Filmproduktionen auch hinter der Kamera. „Da hab ich aber schnell gemerkt: Ich will auf die andere Seite!“ Also ging es auf die Anton Bruckner Universität in Linz, wo sie zum Schauspielstudium aufgenommen wurde. Währenddessen spielte sie im Landestheater Linz: „Unterricht zu haben und gleichzeitig zu proben ist zwar total anstrengend, aber man hat mir dort auch viel Vertrauen geschenkt.“ Und, so Mahler, es sei doch immer ein Spagat „zwischen Privatleben, künstlerischen Ideen und dem Geldverdienen“.

Nach dem Studium war deshalb ihr Ziel eine feste Anstellung an einem Theater: „Da kann man Spielerfahrung sammeln.“ Mahler hat sich an 200 Theatern im deutschsprachigen Raum beworben, 35 Einladungen zum Vorspielen bekommen, 25 gemacht. Das ergab drei Zusagen, entschieden hat sie sich für Neustrelitz: „Es war die Kombination aus Abendspielplan sowie Kinder- und Jugendtheater, die mich interessiert hat.“ Auf was sie sich genau einlässt, habe sie nicht gewusst: „Aber es war die richtige Entscheidung!“

Doch die Corona-Situation macht die Arbeit im bzw. für die Theater auch in Deutschland derzeit schwierig. Man probt, erarbeitet sich ein Stück – und dann wird es abgesagt oder verschoben: „Das ist sehr kräfteraubend. Man lernt nicht nur Text, sondern fühlt sich ja in eine Figur ein, lebt die Emotionen. Es fühlt sich an, als würde man immer wieder den selben Berg erklimmen. Man braucht mehr Energie, obwohl man das gleiche macht wie vorher.“

Zwei Stücke wurden nur drei bis vier Mal gespielt, zwei weitere erarbeitete Stücke bisher gar nicht. „Ich weiß aber natürlich, dass eine Festanstellung derzeit ein Luxus ist“, so Mahler mit Blick auf selbstständige Kollegen. Da will sie allerdings in Zukunft auch hin: in Richtung Freiberuflichkeit. Auch mal in einem Film mitspielen. Austausch betreiben, unterschiedliche Projekte planen. In Berlin ist man von Neustrelitz mit dem Zug in eineinhalb Stunden. Aber auch in Düsseldorf hatte Mahler schon Dreharbeiten.

Die Unsicherheit sei ein Faktor, mit dem man eben umgehen müsse: „Die Aufgabe der Kunst ist, Sachen in Frage zu stellen. Auch als Schauspielerin muss man sich den Unsicherheiten und Ängsten stellen. Zweifel gehören dazu, man muss beweglich bleiben, durchlässig sein, angreifbar sein.“ Eine Lebens- wie Bühnenphilosophie: „Auf der Bühne sind es die schönsten Momente, wenn Sachen einfach passieren. Dann muss man sich darauf einlassen. Eigentlich sind die Proben dazu da, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass etwas passiert.“

Die Anbindung nach Österreich will sie nicht verlieren, auch wieder hier spielen. Wenn Mahler Texte lernt, spricht sie sie zuerst oft in Mundart: „So kann ich eine persönliche Bindung zum Text herstellen. Das ist total wichtig.“ Im Stück „Wohnen. Unter Glas“ sei ihr der österreichische Humor als etwas Spezielles aufgefallen. „Vergiss nicht, wo du her kommst“, habe sie auch in ihrer Ausbildung gehört: „Man muss in diesem Beruf wissen: Wer bin ich eigentlich? Und: Wer kann ich sein?“