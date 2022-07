Ordination für Zukunft gerüstet: Allgemeinmedizin und Ergo-Therapie

Werbung

In der Ordination von Allgemeinmedizinerin Astrid Cisar sieht es nach Veränderungen aus – in positiver Hinsicht. Für Cisars Kassenvertrag gibt es nämlich schon eine Nachfolgelösung. Und: In den Räumlichkeiten in der Heidenreich-steiner Straße wird bald Ergotherapie von der gebürtigen Aalfangerin Sabine Preißinger angeboten, die den Sprung in die Selbständigkeit wagt.

Ein bekanntes Gesicht als Nachfolger für Medizinerin

Seit 2019 führt Bernhard Kitzler in der Ordination in Aalfang eine Wahlarztpraxis als Internist. Zum Jahreswechsel haben er und Astrid Cisar eine Gruppenpraxis gegründet, teilen sich seither den Kassenvertrag für Allgemeinmedizin. Und sorgen damit vor: „Ab nächstem Jahr werde ich den Kassenvertrag ganz übernehmen“, erklärt er.

Bis dahin kann er sich Schritt für Schritt mit den Abläufen in der Ordination vertraut machen. Als Wahlarzt für Innere Medizin wird er weitermachen, diese Leistungen sind mit Rückerstattungsoption privat zu bezahlen. Kitzler ist derzeit außerdem erster Oberarzt an der Abteilung für Innere Medizin am Landesklinikum Gmünd. „Dort werde ich aber Stunden reduzieren, sonst wird es sich nicht ausgehen“, sagt er.

Dass in den Räumlichkeiten der Ordination in Aalfang mit Ergotherapeutin Sabine Preißinger ein neues Angebot geschaffen werde, freue ihn.

Ergotherapeutin wagt jung den Schritt in die Selbständigkeit

Die 23-Jährige kommt aus Aalfang, hat an der Handelsakademie Gmünd maturiert und im Vorjahr ihr Ergotherapie-Studium an der Fachhochschule Krems abgeschlossen. Seitdem hat sie berufliche Erfahrungen im Moorheilbad Harbach gesammelt. Nun wagt sie den Sprung in die Selbständigkeit, kann dafür ab August Räumlichkeiten in der Ordination der Ärzte Kitzler und Cisar nutzen und bietet auch Hausbesuche an.

Die Ergotherapie sei ein großer Fachbereich, dementsprechend will sie ihren Fokus auf orthopädische, neurologische, traumatologische und handtherapeutische Fragestellungen legen. Um da auch weiterhin am neuesten Stand zu bleiben, hat die junge Therapeutin bereits Fortbildungen geplant.

Die Selbständigkeit habe sie schon in der Studienzeit im Hinterkopf gehabt, sagt Sabine Preißinger: „Ich habe oft darüber nachgedacht, mich auch mit anderen darüber unterhalten und wurde immer bestärkt. Ich denke: Der richtige Zeitpunkt kommt nie, man muss sich einfach drüber trauen.“ Bei Praktika während des Studiums und in dem Jahr im Moorheilbad Harbach habe sie viel gelernt – vor allem eines: Den Menschen und seine Gesundheit ganzheitlich zu sehen. „Mir ist es wichtig, dass der Patient im Mittelpunkt steht“, sagt Preißinger.

Vorbereitung hilft

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.