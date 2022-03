Radverkehr nach Schrems: Lückenschluss geplant

Schon im Vorjahr hat Bürgermeister Gerald Schindl (SPÖ) über einen Radweganschluss von Aalfang nach Langegg und weiter in Richtung Schrems gesprochen. Daran halte man weiter fest, betont er. Zwar nicht über die B30, dafür aber über die bestehende Ringstraße. Der Vorteil: Dort müsse lediglich ein kurzes Stück als Anschluss zum bestehenden Radweg nach Langegg und Eugenia ergänzt werden, erklärt Schindl: „Eine Möglichkeit, einen Radweg an der B30 zu führen, gibt es de facto nicht.“ Stattdessen soll die weniger frequentierte Ringstraße genutzt werden, eine Einmündung würde dann in den Braunauweg erfolgen. Die laut Bürgermeister etwa 300 Meter kurze Anschlusslücke soll zeitgleich mit den Arbeiten an der B30 (die NÖN berichtete in der Vorwoche) im Mai geschlossen werden.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.