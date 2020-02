Dem Anfang 1900 errichtetem Schulgebäude in Aalfang wird „neues Leben“ eingehaucht: 2016 galt das Haus als „unrettbar“ (die NÖN berichtete), jetzt ist der Umbau und die Sanierung durch den neuen Besitzer Karl Josl schon fortgeschritten. Am Grundstück neben der Schule entstanden mittlerweile zwei Wohnungen in Modulbauweise. „Das Erdgeschoß ist fertig, darin befinden sich eine Wohnung und ein Büro. Im Obergeschoß ist die Infrastruktur inklusive Gasthermen geschaffen, überall sind neue Fenster eingebaut. Es läuft also“, betont Josl gegenüber der NÖN.

Abschluss der Arbeiten in drei Jahren

Laut seinen Angaben soll im Frühjahr die Außenfassade an die Reihe kommen, straßenseitig ist diese bereits fertig. „Ich rechne damit, dass in drei Jahren alles fix und fertig sein wird. Ich mache ja alles neben meinem Beruf“, meint Josl. Dann stehen vier Wohnungen in der Schule und die beiden Wohnungen daneben zur Vermietung zur Verfügung. „Diese Wohnungen werde ich weder an Ausländer noch Asylwerber vermieten.“ Das Grundstück neben der Schule habe er zwischenzeitlich auch angekauft, umgewidmet und darauf mit Containern zwei Wohnungen geschaffen.

Franz Dangl Als Nächstes wird die Hauptfront mit dem Vordereingang renoviert. Die neuen Fenster wurden schon eingebaut.

Die Schule, für die er erst Pläne hat anfertigen lassen müssen, sei in einem sehr guten Zustand, es gebe keine Sprünge, und auch mit der Statik habe es keinerlei Probleme gegeben. Alles sei genehmigt, der Bauzeitplan werde eingehalten. „Das Gebäude ist besser beieinander als ein 20 Jahre altes Fertigteilhaus“, meint Josl. Er verweist auf ganz besondere Bauelemente im Gebäude, das 1907 durch hochrangige Vertreter des damaligen Kaiserhauses eröffnet worden ist: „Die Granitstiegen sind noch original, ebenso das Geländer aus Schmiedeeisen. Derartiges kann man heute nicht mehr produzieren. Das Stiegenhaus wird einfach toll“, verspricht Josl, der auch die ursprünglichen Eingangsportale wieder herstellen will.

„Ortschaften durch Sanierungen schöner“

SP-Bürgermeister Gerald Schindl betont dazu, dass die Sanierung der ehemaligen Schule nach den erteilten Auflagen erfolgt. „Es gibt auch eine Frist, bis zu der die Fertigstellungsanzeige zu erfolgen hat. Aber diese ist noch nicht erreicht. Sollte es erforderlich sein, gibt es eine Fristverlängerung“, so Schindl. „Derartige Ansuchen haben wir immer positiv behandelt. Es soll ja ein Miteinander sein. Außerdem werden die Ortschaften durch die Sanierung von alten Häusern schöner.“