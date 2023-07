Neueröffnung: Cafeteria im Landesklinikum Gmünd hat neuen Pächter

Die Cafeteria im Landesklinikum Gmünd schloss in der Zeit der Covid-Lockdowns ihre Pforten, der ehemalige Pächter Christian Wurz fand mit dem Sonnenplatz'l am Gmünder Stadtplatz wie berichtet eine neue Wirkungsstätte. Umso größer ist die Freude im Landesklinikum Gmünd, dass der Betrieb im Buffet wieder aufgenommen wird: Ab 1. August öffnet der neue Pächter Philipp Moraes die Türen sowohl für Patienten und Besucher als auch für die Bevölkerung.

„Nach längerer Ausschreibungsphase ist es uns nun gelungen, mit Herrn Moraes einen erfahrenen Gastronomen ins Boot zu holen“, erklärt der stellvertretende kaufmännische Standortleiter Michael Weilguni: „Durch Moraes langjährige Erfahrung in den Bereichen Tourismus und Gastronomie wird es wieder möglich sein, den Patientinnen und Patienten, Besucherinnen und Besuchern sowie auch dem hauseigenen Personal rund um die Uhr den bestmöglichen Service bieten zu können.“

„Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, hier gastronomisch tätig zu werden.“ Philipp Moraes

Nach mehreren Jahren im Ausland ist Philipp Moraes in seine Heimatstadt zurückgekehrt: „Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, hier gastronomisch tätig zu werden. Ich kann es kaum erwarten die Gäste mit Speis und Trank zu verköstigen“, sagt er. Er freue sich, „nach einer langen Pause wieder ein gastronomisches Angebot und eine Einkaufsmöglichkeit bieten zu können. Auch externe Gäste, die unser Angebot in Anspruch nehmen möchten, sind herzlichst willkommen“.

Das Lokal wird aus einem Café und einem Selbstbedienungs-Kiosk unter dem Namen „Snack-Apotheke“ bestehen. Das kulinarische Angebot der Cafeteria erstreckt sich von Heiß- und Kaltgetränken über ein vielfältiges Speisenangebot bis hin zu Kuchen und Desserts. In der kleinen Einkaufsmöglichkeit sind Jausen und Getränke, der Grundbedarf an Hygieneartikeln, Zeitungen und Magazinen, Geschenken und eine kleine Auswahl an Spielen und Malbüchern vorgesehen.