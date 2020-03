Bei den Produktprämierungen der „Ab Hof-Messe“ in Wieselburg räumten auch wieder etliche Teilnehmer aus dem Bezirk Gmünd ab.

Schon seit vielen Jahren ist die „Imker-Familie“ Maurer aus Kleinpertholz bei der Ab Hof Messe in Wieselburg mit ihren Produkten vertreten und dementsprechend groß ist natürlich die Anzahl der Auszeichnungen, die die Maurers ihr Eigen nennen dürfen. Auch heuer wieder gab es Medaillen für ihre eingereichten Honigsorten. Während Imkermeister Karl Maurer für seinen Blütenhonig mit einer Silbermedaille ausgezeichnet wurde, errang dessen Sohn Karl Thomas jun. für seine Blütenhonigvariation eine Goldmedaille. „Natürlich machen uns die Auszeichnungen stolz und man sieht auch an den Ehrungen unserer Imkerkollegen und Kolleginnen, dass im Waldviertel gute Arbeit geleistet wird“, so der Bezirksimkermeister.

Besonders erfolgreich war Bettina Macho aus Aalfang, die mit Bettinas Bio-Met und einer Honig-Spezialität gleich zwei Goldmedaillen mit nach Hause nehmen konnte. Darüber hinaus gewann sie noch eine Silber- und und Bronzemedaille für ihre Honigspezialitäten. „Ich bin jetzt zum zweiten Mal dabei nach längerer Zeit und freue mich sehr über diesen Erfolg“, so Bettina Macho. Die Freude war auch bei Karl Mauer aus Heidenreichstein groß, der mit seinem Blütenhonig eine Goldmedaille gewann. „Wunderbar“, freut er sich über diesen Gewinn.

Hohe Produktqualität ist sehr wichtig

Ebenfalls Gold machte Johann Binder aus Friedreichs mit seinem Waldhonig. „Wir haben bereits fünf Goldmedaillen zuhause, auch Silberne und Bronzene.“ 40 Bienenstöcke nennt er sein eigen. Eine hohe Produktqualität ist ihm sehr wichtig.

Johann Weigl-Pollack aus Großschönau ist sehr erfreut über den Gewinn der Goldmedaille für Blüten- und Waldhonig. „Wir haben bereits öfter mitgemacht, aber immer nur Silber gewonnen. Umso mehr freut mich die Goldene“, sagt Weigl-Pollack.

Groß war die Freude auch bei Karl und Rosina Piesek aus Großschönau. Sie holten Gold mit ihrem Waldhonig. In den fünf Jahren ihrer Teilnahme konnte sie zwei mal Gold und drei mal Silber erringen. „Ich freue mich über diese Auszeichnung sehr, da dies eine Wertschätzung der aufwendigen Arbeit des Imkers als auch der Biene darstellt“, sagt Karl Piesek.

Pasta und Speck: Doppel-Gold

Zimmermanns Teigwaren aus Weitra freuten sich über Doppel-Gold für Zitronenspagetthi und Buchweizenspiralen und auch die Fichtenbauer GmbH Land-Fleischerei aus Amaliendorf holte Doppel-Gold für den Heurigenaufstrich und den Waldviertler Schinkenspeck. „Wir sind sehr froh, auch dieses Jahr in einigen Kategorien gewonnen zu haben“, sagt Jürgen Fichtenbauer.

Wolfgang und Daniela Weißensteiner, betreiben einen landwirtschaftlichen Bio-Betrieb in Pürbach im Bezirk Gmünd. Seit einigen Jahren erzeugen sie Bio-Leinöl und Bio-Leindotteröl aus eigenen Ölsaaten. Sie sind sehr erfreut, dass sie heuer bei der Ab-Hof-Messe die Silbermedaille für das Leinöl und die Bronzemedaille für das Leindotteröl erreichen konnten und die Qualität ihrer Produkte von einer unabhängigen Jury anerkannt wurde.