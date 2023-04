Die Jungen Waldensteiner geben wieder eine neue CD heraus

Auf der neuen CD ist der Titelsong „Aber beim nächsten Mal“verewigt, für den das Brüderpaar auch schon ein Video gedreht hat. Damit machen sie ihrer großen Fangemeinde jetzt Lust auf mehr. Den Song „Aber beim nächsten Mal“ samt dazugehörigem Video werden sie am 5. April um 19 Uhr erstmals auf YouTube freischalten. „Der Song, er ist gleichzeitig auch der Titel der neuen CD, ist uns sehr gut gelungen. Es ist eine volkstümliche Nummer mit modernem Touch und Sound“, verrät Georg Lebinger.

Die jungen Waldensteiner, die bereits zahlreiche Auftritte in den nächsten Monaten geplant haben, sind am 7. April bei Radio U1 Tirol zu Gast. „Dabei präsentieren wir erstmals drei Lieder von unserem neuen Album. Einschalten lohnt sich“, sagt Peter Lebinger, der sich gemeinsam mit Bruder Georg auf die CD-Präsentation am 26. Mai um 20 Uhr im Gmünder Kulturhaus freut. Sitzplatzkarten können schon online oder telefonisch reserviert werden. An diesem Tag erscheint auch die neue CD „Aber beim nächsten Mal“.

