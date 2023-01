Großschönau: Zahlung statt Dünger, den es nicht mehr gibt

Heuer erneut als „e5“-Gemeinde ausgezeichnet und somit Teil der „Champions League“ der energieeffizienten Städte und Gemeinden des Landes, investiert Großschönau im nächsten Jahr gleich wieder in den Photovoltaik-Ausbau. Der Voranschlag, der nun im Gemeinderat angenommen wurde, sieht eine neue Anlage samt Speicher bei der Kläranlage vor.

Bürgermeister Martin Bruckner (ÖVP) sieht daneben auch den Straßenbau, die Güterwegeerhaltung, den Zubau zum Bauhof sowie einen neuen Belag am Tennisplatz als größte und wichtigste Projekte im kommenden Jahr: „Wir haben ein positives Haushaltspotenzial und können 114.000 Euro in die investive Gebarung zuführen“, sagt er.

Die Großschönauer erwartet keine außergewöhnliche Gebührenerhöhung: „Wir haben vor einigen Jahren beschlossen, Gebühren für Wasser und Kanal jährlich um drei Prozent anzuheben. Das werden wir auch im neuen Jahr so beibehalten.“

Eine „Altlast“ ist indes beseitigt: Für drei Brunnen – zwei in Friedreichs und einer in Großschönau – wurde im vorigen Jahrhundert mit den Besitzern die Abgeltung des Wasserrechtes beschlossen. „Der Aufwand für die jährliche Abrechnung war groß. Vereinbart war nämlich eine Abgeltung in Form von Kunstdünger, den es gar nicht mehr gibt“, erklärt Bruckner. Jetzt wurde mit den Besitzern eine einmalige Abfindung ausgemacht: „Damit sind die Vereinbarungen, die vermutlich älter sind als ich, vom Tisch“, sagt er schmunzelnd.

Fixiert wurde die Teilnahme der Gemeinde an einer Lainsitztaler Wirtschaftskooperation.

