NÖN Eis-Check: Das sind die Eis-Hotspots im Bezirk Gmünd

Von klassischen Eissorten, Frozen Yoghurt, Bubble Waffeln bis zu ausgefalleneren Eissorten ist alles dabei. Im Bezirk Gmünd wird eine große Auswahl an unterschiedlichen Eissorten angeboten.

Selbstgemachtes Eis in Schrems. In der Café-Konditorei Betz in Schrems wird selbstgemachtes Eis angeboten. Neben den klassischen Eissorten stehen zum Beispiel Mohn-Himbeere, Tiramisu, Karamell, Zitrone und Yoghurt zur Auswahl. Besonders beliebt sind die Eissorten Joghurt, Mohn-Himbeere und Tiramisu, wie Inhaber Christian Betz erklärt. Die Fruchteissorten sind alle vegan und laktosefrei. Speziell für Kinder gibt es die „Max und Moritz“-Eissorte. Es werden immer zwischen 16 und 18 Eissorten in der Vitrine angeboten.

Erstes Frozen Yoghurt im Waldviertel. Das Yopi in Gmünd bietet das einzige Frozen Yoghurt im Bezirk an. Zum Frozen Yoghurt gibt es etliche Toppings und Soßen zum selbst Auswählen. Dieses Jahr gibt es auch viele neue Soßen wie Praline, Erdnuss, Jasmin, Pfirsich und Tiramisu. Am beliebtesten sind Erdbeeren als Topping und die Schokoladensauce aus Nutella oder dunkler Schokolade. Das Yopi bietet diesen Sommer eine Weltreise an. Jede Woche kommt ein anderes Land mit einer landestypischen Spezialität an die Reihe. Es gab bereits Italien mit Profiteroles und Frankreich mit Schokomousse. Als nächstes wird die USA mit Brownies oder Muffins an der Reihe sein. Für Daniel Fuchs ist dieser Sommer die erste Saison im Yopi, nachdem er den Frozen Yoghurt-Laden von Katrin Pilz und Stefan Breiteneder übernommen hat. Die beiden haben den eisigen Trend vor über zehn Jahren ins Waldviertel geholt.

Ausgefallenere Sorten in Gmünd. Apfelstrudel, Gurke, Campari Orange und Kirsche. In Franzi’s Eisplatz'l am Stadtplatz 29 in Gmünd gibt es auch ungewöhnliche Sorten. Alexandra Kreindl bietet in ihrer Vitrine immer 20 selbstgemachte Eissorten an. Diesen Sommer erfreuen sich ihre Sorten Apfelstrudel und Mandel besonderer Beliebtheit. Die Kinder können sich über Pokémon-Eis freuen. In Franzi’s Eissalon gibt es auch viele vegane und laktosefreie Sorten und eine Eissorte für Diabetiker. Alexandra Kreindl hat den Eissalon 2016 von Gründerin Franziska Thaller übernommen. Das vom Eisplatz'l unabhängige „Sonnenplatz’l“ beim Alten Rathaus bietet seit heuer eigens kreiertes Softeis von „Franzi“ Thaller an – auch dort lohnt sich ein Besuch.

Paolo Bortolotti-Eis in Litschau und Heidenreichstein. Im Verweilzeit-Café in Litschau am Herrensee und im Towerstüberl in Heidenreichstein wird Paolo Bortolotti-Eis aus Wien angeboten. Das Verweilzeit-Café und das Towerstüberl werden beide von Anita Kunz geführt. In der Verweilzeit gibt es immer 16 Grundsorten und drei bis vier Sondersorten zur Auswahl. Gerade werden die Sondersorten Orange, Honigmelone, After Eight und Marille angeboten. Das Cookie-Eis ist bei Kindern besonders beliebt. Zur Auswahl stehen auch vegane Eissorten ohne Milch. Im Towerstüberl gibt es eine etwas kleinere Auswahl an Eissorten. Am Heerensee holen sich viele Touristen im Verweilzeit-Café ein Eis. Deswegen ist dort im Sommer besonders viel los.

Bubble Waffeln mit Eis und Toppings vom WaLaLa in Weitra. Foto: Maria Bruckner

Bubble Waffeln. Im WaLaLa-Laden in Weitra werden Bubble-Waffeln mit Eiskugeln und verschiedenen Toppings angeboten. Es gibt aber auch Kugeleis und Eisbecher zum selbst Zusammenstellen. Das Eis kommt vom Eis-Greissler in Krumbach in Niederösterreich und wird mit regionalen Zutaten produziert. Im WaLaLa von Thomas und Kerstin Weißenböck sind die Eissorten Butterkeks und vegane Schokolade besonders beliebt. Unter den 20 Eissorten, die meist angeboten werden, gibt es auch außergewöhnliche Sorten, wie Marzipan oder Kürbiskernöl. Fünf bis sechs Sorten variieren immer, so gibt es zum Beispiel gerade Kokos-, Karamell- und Kaffee-Eis. Alle angebotenen Fruchteissorten sind vegan.

Valentino-Eis bei Weingartner. Im Café Weingartner in Weitra gibt es in der Vitrine viele verschiedene Eissorten. Die außergewöhnlichsten Sorten darunter sind Haselnussschnitte, Rum-Rosine und Whiskycreme. Insgesamt gibt es hier 20 unterschiedliche Sorten. Besonders beliebt sind diesen Sommer das Mohn-Kirsch-Eis, das Whiskycreme-Eis und die verschiedenen Joghurtsorten. Das Eis bezieht Juniorchefin Karin Weingartner von Valentino- Eishersteller aus der Steiermark. Es werden auch vier bis fünf laktosefreie und vegane Eissorten angeboten. Bei den Kindern ist das „Paw Patrol“-Eis besonders beliebt. Im Weingartner-Café wird bereits am Vormittag von den Gästen Eiskaffee getrunken und am Nachmittag ist der Garten immer gut besetzt.

Italienisches Eis in Weitra. In Willi's Teichstüberl in Weitra wird italienisches Eis aus Mailand angeboten. In der Vitrine zu finden: zum Beispiel die Sorten Amarena-Kirsche, Joghurt mit Waldfrüchten, Apfelstrudel oder Griechischer Joghurt mit Honig. Für Kinder gibt es die Eissorte „Blaue Banane“. In Willi's Teichstüberl gibt es die Möglichkeit, Eiskaffee und Eisbecher zum Mitnehmen zu bestellen oder Eisbecher und Frozen Cappucinos auf der Terrasse zu genießen. Veganer können aus den vier Sorbetsorten Heidelbeere, Zitrone, Mango und Grüner Apfel auswählen.