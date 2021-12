Bestattung Gmünd: Vor dem Ende einer Ära nach 43 Jahren

Übergang in eine neue Ära in der 90-jährigen Geschichte der Städtischen Bestattung Gmünd: Thomas Emetsberger, der seit 42 Jahren bei dem Gemeindebetrieb beschäftigt ist und diesem seit 35 Jahren als Geschäftsführer vorsteht, bereitet seine Pensionierung per November 2022 vor. Als Nachfolger baut er ab 1. Jänner den 54-jährigen Christian Nöbauer auf – der nach 30 Jahren im Handel „den Menschen in den Mittelpunkt der Tätigkeit stellen“ will.

Nöbauer hatte sich, wie der fürs Gemeindepersonal verantwortliche Stadtrat Martin Preis (ÖVP) festhält, aus einer zweistelligen Bewerberschar um die Geschäftsführung durchgesetzt – nach einstimmiger Entscheidung im Gemeinderat und auch als Wunschkandidat Emetsbergers. „Es war eine klare Sache, hat einfach gepasst“, so Preis.

Es ist ein sinnvoller, aber ein schwieriger Beruf.“ thomas emetsberger Geschäftsführer Bestattung

Job-Angebot traf auf späten Berufswunsch

An sich wäre seine Bestimmung im Wald gelegen, sagt Christian Nöbauer: Vater, Onkel und Bruder seien Forstwirte, auch er habe ein Studium der Forstwirtschaft abgeschlossen – dann aber in einer Zeit des Überangebotes an Forstwirten in Österreich keine unbefristete Stelle bekommen. Auf das Abenteuer eines Umzuges für einen befristeten Job habe er sich als zweifacher Familienvater nicht einlassen wollen. So habe es ihn in den Handel verschlagen, „mit dem Gedanken, später in den Forst zurückzukehren“.

Geworden sind es dann etwa 30 Jahre im Handel, davon 23 Jahre als Prokurist für diverse Aspekte vom Einkauf bis zum Verkauf im Baumarktbereich. Er sei die Hälfte seiner Zeit in Zentral- und Osteuropa, im Baltikum oder in China unterwegs gewesen, blickt Nöbauer zurück: „Das war sehr intensiv und schön. Aber dann kam Corona, und dann wurde mir klar – es ist zuhause auch sehr schön, ich muss nicht dauernd weg sein.“

Berührungspunkte zum Thema Tod habe es immer wieder gegeben, erzählt er von ersten Gedanken in Jugendjahren, als ein Verwandter sein Begräbnis „vom Blumenschmuck bis zum Totentrunk“ vorab selbst organisiert und auch bezahlt hatte. Später habe es eine Zeit der philosophischen Befassung mit dem Thema gegeben, und als vor wenigen Jahren die Tante seiner Gattin verstorben ist, habe es beim Bestattergespräch im Gmünder Rathaus Klick gemacht: „Mir wurde klar, dass das eine Dienstleistung ist, die wirklich Sinn macht. Es fiel mir schwerer, in Preisen, Konditionen oder Zahlungszielen noch einen Sinn zu sehen.“

Die Ausschreibung für die Nachfolge von Thomas Emetsberger kam daher wie gerufen.

Emetsberger: „Die Verlässlichkeit muss passen!“

Der wichtigste Rat, den Emetsberger dem erst fünften Geschäftsführer der Städtischen Bestattung mitgibt: „Die Verlässlichkeit muss passen! Es gibt zum Beispiel in einem Zeitplan für ein Begräbnis kein ‚Grob’ – Vereinbartes muss auf die Minute genau passen!“

Zum Beginn seiner Berufslaufbahn ging es einst nach Abschluss der Handelsschule zu den Bundesbahnen. Direkt vor Abschluss der Fahrdienstleiter-Ausbildung habe die Option auf einen Job im Gemeindedienst gewunken: „Ich war ein Sportler mit Fußballspielen an den Wochenenden und Freundin, so fiel die Entscheidung für den Gemeindedienst.“

Vorgänger Herbert Höllrigl, der es ebenfalls auf 36 Geschäftsführer-Jahre brachte, war damals Chef einer großen Abteilung unter anderem mit Bestattung, Wirtschaftshof, Straßenreinigung, Beleuchtung und Gemeindewald, leitete parallel dazu die Abteilung Wasserwerk-Installationen. Emetsberger übernahm 1979 die Verantwortung über die Installation und wurde Vertreter für die Großabteilung, wo lange Zeit auch alle Lehrlinge durch mussten. Anfang 1986 wurde er Höllrigls Nachfolger als Geschäftsführer.

Die Abteilung wurde später mehrfach umgebaut, heute umfasst sie nur noch die Bestattung, die Verwaltung des Friedhofes in Gmünd und die Aufsicht über die 57 Hektar Gemeindewald bei Breitensee. – Für den gelernten Forstwirt Nöbauer wird sich hier also der Kreis zur Ausbildung schließen.

Was sich in den 42 Jahren des Wirkens von Emetsberger verändert hat?

„Der Arbeitsaufwand an sich war damals extrem. Heute ist es vielleicht einfacher, aber du bist geistig wesentlich stärker gefordert, musst dich laufend an neue Technologien und Situationen anpassen“, analysiert er. Einst eingeteilte regionale Bereiche wurden aufgebrochen, heute steht man in einer Situation mit Mitbewerbern, muss quasi die eigene Marke pflegen und mehr bieten. Sein Privathandy führt der Geschäftsführer als offizielle Bereitschafts-Hotline – und das rund um die Uhr.

„Ein Eventmanager“

„Thomas war schon ein hervorragender Eventmanager, als dieser Ausdruck noch gar nicht existierte“, streicht Stadtrat Preis die „2-Stop-Strategie“ des weithin geschätzten Bestatters hervor: Der erste Schritt sei der Austausch mit Angehörigen eines Verstorbenen, der zweite Schritt sei – idealerweise schon bis Mittag des gleichen Tages – die Übernahme eines fertigen Konzeptes mit Kostenvoranschlag für alle denkbaren Bereiche vom Stein über die Inschrift, den Sarg und den Parten bis zu Details der Trauerfeier mit Kerzen, Kränzen, Kondolenzbuch, Musik und Terminvereinbarungen. In Schrems wurde einmal eine Videowall gewünscht, auch diese wurde organisiert. Alle Detailaufträge laufen über die Bestattung, der trauernde Angehörige erhält eine finale Abrechnung und Kopien aller Einzelrechnungen.

Abgedeckt wird praktisch die ganze Kleinregion W4 StadtLand um den Großraum Gmünd/Schrems, in Schrems wird auch eine Anmeldestelle am Stadtamt geführt.

„Je länger du das machst, umso schwieriger wird es.“

Wie man mental über so viele Jahre hinweg mit dem Job des Bestatters klarkommt? „Als junger Bursch denkst du dir nicht sehr viel, wenn jemand mit 89 Jahren stirbt“, legt Emetsberger die Stirn in Falten: „Je länger du das aber machst, umso schwieriger wird es. Du kommst in ein Alter, in dem du viele Leute kennst. Verstorbene, oder Kinder, zu denen du allen einen Bezug hast.“ Er habe mittlerweile für viele persönliche Freunde das Begräbnis organisiert. „Du willst helfen, aber es ist schwer… und es tut dir unendlich leid. Es ist ein sinnvoller, aber ein schwieriger Beruf.“

Einst sei die Mitarbeit von Wirtschaftshof-Beschäftigten im Bestattungswesen Pflicht gewesen, erinnert sich Stadtrat Preis: „Wir haben oft gute Mitarbeiter verloren, denen die Arbeit am Bauhof taugte, die aber die Arbeit am Friedhof nicht aushielten.“ Dann sei auf Freiwilligkeit umgestellt worden, das funktioniere. Insgesamt werde die Personaldecke aber dünner, so Thomas Emetsberger: „Früher hatten wir auch immer einige Studenten. Die kommen heute nicht mehr.“

Geächtet sei man jedenfalls als Bestatter schon lange nicht mehr. Allzu viele Dankesworte solle man aber auch heute nicht erwarten, sagt Emetsberger. Das liege einfach in der Natur des Berufes. Was er glaubt, das trauernde Angehörige nach Begräbnissen mitunter über ihn denken: „Ich hab ihn eh gern, er hat das super gemacht. Aber wenn ich ihn nicht mehr sehe, dann ist es mir auch Recht.“ Zehn Monate muss er das noch auf sich nehmen. Dann wird die Freude auf ein Wiedersehen mit ihm sicher steigen.