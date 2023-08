„Unrettbar“: Letzte Tage für den Gasthof „Zu den 3 Linden“

In die Ortschaft Kleineibenstein, ein Teil der Katastralgemeinde Eibenstein im Nordosten der Stadt Gmünd, verirrt man sich nicht zufällig. Die wichtigere Straße hat keine Verbindungsfunktion zu anderen Orten außerhalb der KG und somit praktisch keinen Durchzugsverkehr. Und doch wurde der Ort bis ins späte 20. Jahrhundert vielfach von Auswärtigen aufgesucht: Die legendären „Nußbaumer-Fleischknödel“ aus dem „Gasthof zu den 3 Linden“ waren weithin bekannt und beliebt. So beliebt, dass das Original-Rezept im Herbst 2010 – 13 Jahre nach dem Tod des Leopold Nußbaumer und damit verbundenem Ende des Gastbetriebes in der bekannten Form – vom „Goldenen Stern“ wieder aufgegriffen wurde. Das schicke Hotel-Restaurant am Gmünder Stadtplatz führte damals den „Nußbaumer-Fleischknödeltag“ ein.

Der zentral in Kleineibenstein gelegene „Gasthof zu den 3 Linden“ fand aber nicht mehr zu alter Blüte – nicht nur deshalb, weil das Linden-Trio gar kein Trio mehr war. Die dritte Linde, einst Antennen-Trägerin für den ersten Fernseher im Ort, war im Lauf der Jahre gefallen. Das Lokal wurde nach dem Tod Leopold Nußbaumers, der es in den 1950er Jahren gemeinsam mit Gattin Emilie († 2014) von deren Eltern übernommen hatte, verpachtet, später schließlich geschlossen und verkauft.

„Unrettbar“, zuckt Hussein Barghouty nun mit den Schultern, als er gemeinsam mit Gattin Irene die Tür zum früheren Gasthaus öffnet. Die Aussage bestätigt das, was von draußen angesichts des kaum mehr als solchen erkennbaren früheren Gastgartens und eines regelrechten Berges an Bauschutt erahnbar ist.

Und doch trügt die äußere Erscheinung: Der Zustand übertrifft jenen von außen im negativen Sinn noch um Häuser.

„Dank“ Corona zu Nachbarn geworden. Barghouty, NÖN-Lesern mit seiner Familie als hundertfacher Nächtigungsgast im Sole-Felsen-Hotel und Vater einer hoch motivierten jungen Singer-Songwriterin bekannter Wiener mit Gmünder Wurzeln, hat die Hausruine heuer trotzdem erworben. Warum? „Um die Dorfgemeinschaft von einem Schandfleck und von dauerhafter Lärmbelastung zu befreien – und um womöglich Schlimmeres in der Zukunft abzuwenden“, sagt er.

„Die Dorfgemeinschaft“, dazu zählen „dank“ Corona auch die Barghoutys selbst. Tochter Stella Maria (13) hatte von Geburt an mit schwerem Asthma zu kämpfen, bekam die Krankheit nach sieben Lungenentzündungen durch das Singen in den Griff. Ihrer Gesundheit wegen zog es die Familie oft aus Wien ins Sole-Felsen-Bad nach Gmünd, wo es ihr einfach besser ging. Bis im Spätwinter 2020 das Coronavirus nach Europa überschwappte. Die Barghoutys wurden noch in der ersten Woche des ersten Lockdowns zu Wahl-Gmündern, erklärt Irene: „Der Lungenarzt sagte, dass Stella sterben kann, wenn sie sich infiziert. Wir mussten einfach so rasch wie möglich raus aus der Stadt.“

Das Solehotel war zu, also mieteten sich Vater, Mutter, Stella und Bruder Erik in einem zum Verkauf gestandenen Wohnhaus in der Lindenstraße in Kleineibenstein ein. Drei Monate später wurde das Haus mit Garten und Nebengebäude gekauft, in der Folge renoviert, und zum festen Wochenend- und Feriensitz der Familie.

Drei Kaufangebote für Hausruine, dann „ja“ gesagt. Von hier bekam sie natürlich mit, was sich schräg gegenüber im ehemaligen Gasthaus abspielte – mit oft tagelang ununterbrochener, lauter Techno-Musik, Vermietungen, immer wieder Polizei-Einsätzen. Man bekam auch mit, wie das Gebäude trotz laufender Bauarbeiten im Inneren und wachsendem Schuttberg im Freien immer mehr zur Ruine wurde.

Zweimal sei es ihm schließlich zum Verkauf angeboten worden, erzählt Hussein Barghouty, „für uns war das natürlich kein Thema“. Online wurde es in der Zeit um 270.000 Euro angeboten. Barghouty: Heuer im Juni habe er ein drittes Angebot bekommen, inzwischen mit 50.000 Euro für das Gebäude und die große Parkfläche davor. Und weil mittlerweile zu fürchten war, dass das Areal eine für die Nachbarschaft erst recht belastende neue Nutzung als große Abstellfläche bzw. Lager finden könnte, brachte der Steuerberater den Deal nachts um 21 Uhr unter Dach und Fach, übergab in Anwesenheit eines Notars das Geld und nahm dafür die Schlüssel und Papiere entgegen.

Nostalgie-Faktor. Die Nachricht, dass die Familie mit dem Kauf nochmal dieselbe Summe für den Abbruch des Hauses einkalkuliert hatte, habe sich inzwischen im Ort herumgesprochen, sagen Irene und Hussein Barghouty. „Viele verbinden nostalgische Erinnerungen damit, von der Tauffeier über die Hochzeit bis zum gemeinsamen Fußballschauen im großen Saal.“ Die Notwendigkeit des Abbruchs werde nicht immer gleich gesehen. Aber dann werde eben zur Hausführung eingeladen, so wie jetzt im Beisein der NÖN. Und da schwinden angesichts ausgeprägter Baufälligkeit mit teils meterhoch abgetragenen Fußböden oder entfernten, durchgebrochenen bzw. zusammengestückelten Mauerteilen rasch Gedanken an eine gepflegte Gastlichkeit.

Abschied vom Schauplatz geselliger Runden. Der Gastbetrieb ist definitiv Geschichte, bald auch das Haus an sich. Im Herbst wollen die Barghoutys Interessierte nochmal einladen, sich von ihrem ehemaligen Wirtshaus zu verabschieden und in Erinnerungen zu schwelgen, das verwertbare Innenleben soll bis dahin einer neuen Nutzung zugeführt werden. Im Oktober sollen schließlich die Abbruchmaschinen auffahren, die Hausruine binnen vier Tagen plattgemacht werden.

Was dann kommt. Mit dem Abbruch sollen einerseits zwei Nachbarn aufatmen – einer, weil erstmals die Morgensonne ins Haus scheint, einer, weil dann herabfallende Gebäudeteile der Vergangenheit angehören. Einen Grundstücks-Streifen am aktuellen Hausrand zum Mitterweg will die Familie zudem der Stadt Gmünd schenken, damit die die hauskanten-bedingte Fahrbahn-Engstelle beheben kann. Der Vorplatz soll als Parkfläche für Anrainer und Treffpunkt für die Ortsbevölkerung – unter anderem vorm Start zum alljährlichen Faschingsumzug der Fußballer – erhalten bleiben. Mittendrin ist das Nachsetzen einer ansehnlichen dritten Linde geplant.

Am Ort des früheren Gasthauses selbst? Dort sehen die neuen Eigentümer eine schlichte Wiese vor, in der Mitte vielleicht einen schönen Baum, „die Nachbarn werden mitgestalten können“. Und mittendrin ein kleiner Mauerrest aus dem zumindest ins mittlere 19. Jahrhundert zurückreichenden Gasthaus – als Erinnerung an besondere Stunden, die hier einst verbracht wurden.