Fix: Radweg-Nadelöhr wird nicht zur „Fahrrad-Autobahn“

„Fahrbahn saniert, Radler-Nadelöhr nicht – wieso?“, hieß es in der NÖN, nachdem im August ein Leser geklagt hatte, dass in Gmünd der schmale Geh- und Radweg entlang der Schremser Straße (L68) im Bereich „Hüther-Kurve“ nicht gleichzeitig mit der Fahrbahn saniert worden war. Seitens der Stadt war unter anderem die unklare Situation bezüglich eines möglichen „Radschnellweges“ zwischen Gmünd und Schrems als Ursache genannt worden. Die Planungen dafür liefen über das Land NÖ, aus dem nun Details zum damals genannten „Radbasisnetz Gmünd-Schrems“ kommen. Zentrale Info: Im besagten Bereich ist ein solcher Radschnellweg nicht angedacht.

Korridor für Gmünd-Schrems steht, jetzt sind Gemeinden am Zug. Im Rahmen der 2021 gestarteten Basisnetzplanung sei an sich ein Korridor für eine Radschnellweg-Verbindung zwischen Gmünd, Hoheneich und Schrems festgelegt worden, heißt es aus dem Büro des politisch zuständigen Landeshauptfrau-Stellvertreters Udo Landbauer (FPÖ) auf NÖN-Anfrage. Dieser Korridor müsse in einem nächsten Planungsschritt durch die betreffenden Gemeinden konkretisiert werden – „um einen exakten Wegverlauf definieren und letztendlich die Detailplanung starten zu können“.

Das Land NÖ unterstütze die Gemeinden bei der Umsetzung von Maßnahmen an Radschnellwegen gerne durch den NÖ Straßendienst und auch finanziell: Ab Vorliegen einer Detailplanung könne bei der Förderstelle ST3 um Förderung angesucht werden, wobei Förderquoten von bis zu 80 Prozent in Aussicht stehen. Frist gebe es zum Einbringen eines Förderansuchens derzeit keine.

Gemeinden, nicht zwingend Zentren verbinden. Im Bereich der „Hüther-Kurve“ sei ein Radweg in Radschnellweg-Qualität – 3,30 bis 4,00 Meter breit – wegen der engen Platzverhältnisse allerdings nicht realisierbar, wird aus dem Büro Landbauer allerdings betont. Der Bestandsradweg sei im Vorfeld der Sanierung der L68 sehr wohl gemeinsam mit der Stadtgemeinde Gmünd ins Auge gefasst und Optionen zur Verbreiterung erörtet worden, aufgrund des baulichen und finanziell hohen Aufwandes durch die beengten Platzverhältnisse habe die Stadt beschlossen, „den Status quo vorerst zu belassen“. Die Passage ist wie berichtet überm Braunaubach teilweise so schmal, dass laut Stadtbaudirektor Michael Prinz ohne Sonderlösung nicht einmal ein normaler Radweg in zeitgemäßer Breite möglich wäre.

Nach Interpretation des Landes ist es auch gar nicht primärer Sinn einer solchen „Fahrradautobahn“, zwingend in Ortszentren zu führen: Die primäre Aufgabe sei ähnlich einer Autobahn die möglichst rasche und direkte Verbindung zwischen Gemeinden.

Die Frage zur Zukunft des Nadelöhrs in der „Hüther-Kurve“ bleibt jedenfalls eine Angelegenheit der Stadt Gmünd. Für diese hat Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) schon im August betont, dass der Weg unabhängig von der Schnellradweg-Frage „definitiv noch sicherer gemacht“ wird.