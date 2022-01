Pflegedienstleiterin Weissensteiner in Pension

Vor zehn Jahren wurde Herta Weissensteiner als Pflegestandortleiterinbestellt. Davor war sie als Leitung des Fachbereiches OP tätig. Um den sich ständig ändernden Anforderungen als Führungskraft gerecht zu werden und auch zu bleiben, absolvierte sie im Laufe ihrer Karriere viele Aus- und Weiterbildungen, unter anderem als „Akademische Sozialmanagerin“, ein Seminar für „Führungskräfte“, sowie ein Masterstudium im Bereich „Business Administration“.

Ganz besonders am Herzen lag der frischgebackenen Pensionistin immer die Harmonie und Balance zwischen der stetigen Verbesserung des Pflegestandards zum Wohle der Patienten und dem Schaffen von fairen und guten Arbeitsbedingungen für sämtliche Mitarbeiter.

„Mir war es immer wichtig, für Transparenz und gute Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen allen Berufsgruppen zu sorgen. Ich habe mit Demut und höchstem Respekt die größte Berufsgruppe im Klinikum geführt und bin dankbar dafür, dass mir diese Herausforderung, so denke ich, gut gelungen ist“, betont Herta Weissensteiner. Sie habe ihre Funktion mit beeindruckender Leidenschaft, hohem Einfühlungsvermögen und herausragender fachlicher Kompetenz ausgeübt, heißt es aus dem Landesklinikum Gmünd.

„Wir waren über die gesamte Zeit hinweg immer ein sehr starkes Team und haben außerordentlich viel bewegt“, zeigt der kaufmännische Standortleiter Karl Binder auf. „Gerade zu diesen schwierigen Zeiten der Covid-19-Pandemie ist es als Standortleitung der Pflege sehr herausfordernd und schwierig, aber sie hat mit ihrer Erfahrung jede Hürde mit Bravour gemeistert“, ergänzt der ärztliche Standortleiter Primar Michael Böhm.

Auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf übermittelt seinen Dank für die langjährige Führungstätigkeit: „Herta Weissensteiner hat ihre Funktion mit hoher Loyalität zum Standort Gmünd und einem sehr menschlichen und lösungsorientierten Blick auf die Bedürfnisse der Patienten, der Mitarbeiter sowie auf eine funktionierende interdisziplinäre Zusammenarbeit ausgeübt. Ihr enormes Engagement in der fachlichen Weiterentwicklung der Pflege zeigt sich nicht nur in ihrer eigenen Laufbahn, sondern auch in dem stetigen Streben, die Kompetenzen der Pflegepersonen durch Fort- und Weiterbildung zu stärken und zu fördern.“

Die gesamten Kollegen des Landesklinikums Gmünd bedankten sich für die jahrelange gute Arbeit und Zusammenarbeit und wünschten Herta Weissensteiner alles erdenklich Gute für die Zukunft und einen ruhigen Start in den Ruhestand.

