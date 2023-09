25. Garnisonsball wird der letzte „Opernball des Waldviertels“

Zum letzten Mal laufen die Vorbereitungen für den Garnisonsball, eine erfolgreiche Veranstaltung im eindrucksvollen Ambiente von Schloss Weitra, an. „Leider lassen die Rahmenbedingungen keine weiteren Garnisonsbälle in Weitra zu. Uns fehlen einfach die Grundwehrdiener und für das Kaderpersonal ist diese zusätzliche Arbeit für Organisation und Abhaltung des Balles nicht mehr tragbar“, sagt Kasernen-Kommandant Reinhard Bachner.

In seiner Kuenringer Kaserne gebe es nämlich aktuell nur zwölf Grundwehrdiener, die ihren Dienst in der Küche und der Wache ableisten. „Wir können den Ball heuer nur durchführen, weil uns alle Waldviertler Garnisonen unterstützen“, sagt der Oberst über den Jubiläumsball. Diesem sieht er trotz „Abschiedsschmerz“ mit Freude entgegen. „Diesmal hat sich nämlich schon Bundesministerin Klaudia Tanner fix angesagt. Das freut uns besonders.“ Aber auch hochrangige Vertreter des Bundesheeres, Politiker und Förderer werden dabei sein. Geboten wird auch bei der 25. Auflage des „Opernball des Waldviertels“ einiges.

Das Bürgerkorps Waidhofen wird erstmals mit der Heinrich-Fastroyer-Kanone bei der Eröffnung dabei sein, die Jagdhornbläser spielen im Bastei-Garten auf und für die passende Tanzmusik sorgt die Combo der Militärmusik im Innenhof. „Da wird es bestimmt ganz tolle Einlagen geben“, verspricht Bachner. Mit im Boot ist erstmals auch die Whisky Destillerie Haider aus Roggenreith. In der Sektbar wird das „Trio Rosi“ aufspielen, in der Cocktailbar sorgt „DJane“ für Stimmung. Seidl- und Weinbar sowie das Wiener Café dürfen nicht fehlen. Die Gruppe „For you“ spielt im Theatersaal auf.

Wer den letzten Garnisonsball auf Schloss Weitra nicht verpassen möchte, kann sich Karten (garnisonsball-weitra.at) reservieren oder am NÖN-Gewinnspiel teilnehmen, bei dem zwei Mal zwei Karten verlost werden. Teilnehmer schicken eine Mail an redaktion.gmuend@noen.at mit Namen, Adresse, Telefonnummer und dem Kennwort „Garnisonsball Weitra“. Die Verlosung erfolgt am 15. September unter Ausschluss des Rechtsweges.

„Wir bleiben dran.“ „Den Garnisonsball wird es in dieser Form leider nicht mehr geben. Aber wir sind bereits am überlegen, wie wir auch in Zukunft eine Veranstaltung auf die Beine stellen können“, sagt Reinhard Bachner: „Da ist noch nichts Konkretes dabei, wir bleiben aber dran.“