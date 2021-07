In der Vorwoche ging eine Ära zu Ende: Die Leiterin des Kindergartens Unserfrau, Maria Bruckmüller, verabschiedete sich in ihren Ruhestand und das nach 43 Jahren.

Maria Bruckmüller kam 1978 in den im Oktober 1977 neu eröffneten Kindergarten von Unserfrau. Davor war sie im „Erntekindergarten“ in Hollenbach, der für die Kinder der Landwirte während der Sommermonate in der Volksschule eingerichtet war, und in den Kindergärten Heidenreichstein sowie Gmünd-Neustadt eingesetzt.

Die beliebte Pädagogin betreute in den über vier Jahrzehnten eine Vielzahl an Kindern, mittlerweile ist auch schon ein Enkel eines der ersten Unserfrauer Kindergartenkinder im zweigruppigen Kindergarten.



Ein Fest zum Abschied von und mit den Kindern

Das Abschiedsfest für die langjährige Kindergartenleiterin wurde von ihren Kolleginnen und den Kindern liebevoll gestaltet. Dabei bedankten sich neben den Elternvertretern auch Bürgermeister Otmar Kowar sowie der zuständige geschäftsführende Gemeinderat Manfred Anderl bei der Neo-Pensionistin für das Jahrzehnte lange engagierte Wirken im Kindergarten und die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

Den Kindergarten Unserfrau wird nun Petra Huber leiten, die schon 20 Jahre als Pädagogin in diesem Haus wirkt. Neu ins Team kommt Kindergartenpädagogin Lisa Lebinger aus Gmünd. Maria Bruckmüller, die im Vorjahr erstmals Großmutter geworden ist, freut sich schon auf die Zeit mit ihrem Enkel.

Außerdem stellt die frischgebackene Pensionistin für die Ausstellung anlässlich des Jubiläums „50-Jahre-Großgemeinde Unserfrau-Altweitra“ die Chronik des Kindergartens Unserfrau zusammen.