Heidenreichsteiner Bürgermeister Gerhard Kirchmaier zurückgetreten

„Sag zum Abschied leise servus“: Er war nie einer, der sich in den Vordergrund stellte, aber was er anpackte, das hatte Hand und Fuß. Am 20. September packte Gerhard Kirchmaier seinen letzten Schritt als Politiker an - er trat nach 13 Jahren als Bürgermeister der Stadt Heidenreichstein zurück, will in Hinkunft seinen Ruhestand genießen.

Gerhard Kirchmaier stieg 1995 als SPÖ-Mandatar in die Gemeindepolitik ein, war vorerst als Gemeinde- und Stadtrat im Einsatz, ehe er Anfang 2009 von Johann Blahusch das Amt des Vizebürgermeisters übernahm. Nach dem Ausstieg des damaligen Bürgermeisters Johann Pichler rückte Kirchmaier an dessen Stelle auf und übernahm nach den Wahlen im Jahr 2010 gemeinsam mit seinem damals ebenfalls neuen Vizebürgermeister Christian Nöbauer (ÖVP) die Geschicke der Stadtgemeinde Heidenreichstein.

Schwerer Start: Mit vereinten Kräften aus der Sanierung. „Die Zeiten waren schwer, stand doch die Sanierung der Gemeindefinanzen ins Haus - und Sparen war unter Aufsicht des Landes angesagt. Durch die gute Zusammenarbeit mit Christian Nöbauer konnten trotzdem viele Vorhaben verwirklicht werden", dankt Kirchmaier seinem damaligen Mitstreiter aus der Volkspartei. 2015 durfte er dann auch das Ende der Sanierungsgemeinde verkünden.

Bewegte Jahre. Nicht nur dieses Erfolgserlebnis prägte die Amtszeit des SPÖ-Politikers und zunächst parallel zur politischen Tätigkeit aktiven, 2016 pensionierten Polizeibeamten, sondern auch viele Neuerungen und weitere Erfolgsmomente, die er gemeinsam mit dem Gemeinderat verantwortete. Neben zahlreichen Wasserleitungs-und Kanalanschlüssen, vor allem in den Katastralgemeinden, wurden das Naturparkzentrum gebaut, die Käsemacherwelt in der Burgstadt etabliert, das betreubare Wohnen geschaffen, der Ausbau des Glasfasernetzes forciert, der Kindergarten saniert und modern gestaltet - um nur einige Errungenschaften zu nennen. Etliche weitere Meilensteine wurden mit Unterstützung der zahlreichen Institutionen und Vereine in Heidenreichstein gesetzt.

„Natürlich war auch das gute Einvernehmen mit allen Gemeindeparteien förderlich. Auch die Unterstützung durch das Land Niederösterreich half in schwierigen Zeiten“, sagt Kirchmaier: „Darüber hinaus bin ich auch dem ehemaligen Baustadtrat Manfred Zimmel noch heute dankbar, der mir in entscheidenden Momenten immer den Rücken frei hielt."

Rücktrittsgerüchte mehrten sich. Trotz allem kommt der Rücktritt des Bürgermeisters der Burgstadt etwas überraschend - glaubte doch die Mehrheit der Bevölkerung ursprünglich, dass seine Amtszeit bis zu den nächsten Gemeinderatswahlen Anfang 2025 andauern würde. Allmählich mehrten sich aber Rücktritts-Gerüchte – im Gleichschritt mit Gerüchten über einen Zwist zwischen den Koalitionspartnern um die Nachfolge an der Spitze der 3.800-Seelen-Gemeinde.

Den intern bereits im Frühsommer angekündigten Rücktritt schob er daher vorläufig noch auf (mehr dazu hier: Rumoren vor Bürgermeister-Wechsel in Heidenreichstein). Seit 20. September ist er definitiv.

Weikartschläger übernimmt vorübergehend Stadtführung. Seine bisherige Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger übernimmt vorübergehend Amtsgeschäfte, muss in den nächsten Tagen eine Sitzung des Gemeinderates einberufen. Der wählt dann aus seiner Mitte die politische Führung für die Zeit bis zur Gemeinderatswahl 2025, in der die Bevölkerung das Sagen hat und das künftige Kräfteverhältnis im Gemeinderat bestimmt.

Margit Weikartschläger übernimmt zumindest vorübergehend die Amtsgeschäfte. Foto: Franz Dangl

Kirchmaier: „Freizeit & Familienleben genießen, Politik ruhen lassen.“ „Nach so vielen Jahren in der Politik kommt dann doch eine gewisse Amtsmüdigkeit zum Vorschein“, nennt der geschiedene Bürgermeister Kirchmaier seine Beweggründe für den Rücktritt. Er will weiterhin Veranstaltungen besuchen und auch dem Vorstand des Solartaxis in administrativer Funktion erhalten bleiben. Kirchmaier: „Ansonsten möchte ich die Freizeit und das Familienleben besser genießen und die Politik ruhen lassen.“ Ein wichtiges Anliegen ist ihm, zum Abschied aus der Funktion allen Weggefährten zu danken, „danke allen Bürgern für ihr Vertrauen, herzlichen Dank meinen Mitarbeitern und politischen Wegbegleitern aller Parteien für die Zusammenarbeit."