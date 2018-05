Es tut sich was im Sonnseit’nhof. Harald Vogler und seine Familie schufen in den letzten Wochen aus dem ehemaligen Kuhstall eine eindrucksvolle Verkaufsfläche, im Herbst soll nach Weitra ein zweites Geschäft in Freistadt eröffnet werden, und ab sofort gibt es einen eigenen Wanderweg von der Schmalspurbahn-Haltestelle Abschlag zum Vogler-Hof.

Die größte Freude ist aber, dass derzeit acht Alpakas zur Welt kommen sollen – das erste ist am Pfingstsamstag gekommen, die weiteren werden in einer Zeitspanne von zwei bis drei Wochen erwartet. „Die ersten aus der eigenen Zucht, also erstmals Junge von unserem eigenen Hengst“, so Vogler.

Harald Vogler im neuen Verkaufsraum im Sonnseit’nhof in Abschlag, der im ehemaligen Kuhstall errichtet worden ist. Das ist aber nicht nur die einzige Neuerung in diesem immer beliebter werdenden Ausflugziel. | K. Pollak

Harald Vogler und sein Vater Otto bauten den Kuhstall zum Alpaka-Shop um.

Zur 80 Quadratmeter großen Verkaufsfläche, auf der die Decken, Filzschuheinlagen usw. aus eigener Alpaka-Wolle sowie zugekaufte Kleidung aus Alpaka-Wolle und organischer Baumwolle angeboten werden, gehören auch ein Büro und ein Lagerraum für das Geschäft am Weitraer Rathausplatz dazu. „Wir haben viel Holz verwendet und eine Verwendung für einen uralten Fichtenstamm gefunden. Dieser ist jetzt unsere Theke“, freut sich Vogler.

Sonnseit’n-Hof wird ein Ausflugstipp

Im Geschäft ist ein Hofladen im Entstehen, in dem regionale Produkte wie Säfte, Aufstriche, Getreideprodukte, Kräuter und regenerative Mikroorganismen angeboten werden. „Viele unserer Gäste und Schüler, die uns im Rahmen von ‚Schule am Bauernhof‘ besuchen, wollen etwas Regionales mit nach Hause nehmen. Das können wir jetzt anbieten“, erklärt Vogler. Dazukommen sollen saisonale Bio-Produkte wie Erdäpfel und Milchprodukte.

Harald Vogler und Sabine Sagaster können mit noch einer Neuigkeit aufwarten: In Kooperation mit den Waldviertler Schmalspurbahnen wird am 7. Juli ein eigener „Alpaka-Express“ von Gmünd zur Haltestelle Abschlag fahren. Von dort werden die Gäste mit den Alpakas abgeholt. Am neuen 1,5 Kilometer langen Wanderweg geht es zum Sonnseit’nhof, der mit seinen derzeit 24 Alpakas besichtigt werden kann. Dieser Wanderweg steht ab sofort allen Interessierten zur Verfügung, die die rund eineinhalb Stunden bis zur Rückfahrt mit dem Zug im Sonnseit’n Hof nutzen wollen. Dafür wurden eigene Wanderkarten geschaffen. Das beliebte Ausflugsziel Fassldorf, das für die Öffentlichkeit geschlossen wurde, hat also mit dem Sonnseit’nhof einen Nachfolger gefunden.

Harald Vogler nutzt die Zeit, die ihm als „Altbürgermeister“ bleibt, für die Umsetzung seiner Ideen. Dazu zählen die Hofbesichtigungen jeden Samstag um 15 Uhr oder das geplante Package für Tagesausflügler in der Region. „Dazu werden wir mit anderen Themen-Bauernhöfen und mit dem Nachtwächter in Weitra Kooperationen eingehen“, verrät Harald Vogler. Im Herbst wird dann auch noch in Freistadt eine weitere Boutique Alpaka-Sonnseit’n eröffnet.