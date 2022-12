Klinikum Gmünd: Studien-Erfolg für Erste Oberärztin Praseta

Freude am Landesklinikum Gmünd: Die 1. Oberärztin der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin Claudia Praseta schloss den Universitätslehrgang „Health Care Management – Master of Science“ mit der Fachvertiefung OP-Management an der Donauuni Krems mit 1er-Schnitt ab.

Als OP-Managerin will sie nun helfen, als Schnittstelle für Fachrichtungen und Funktionsbereiche „optimale Rahmenbedingungen zu schaffen und so möglichst lückenlose Abläufe zu ermöglichen“. OP-Management trage Sorge dafür, dass Personal, Zeit, Raum und technische Ausstattung effizient zum Wohl von Patienten eingesetzt werden, dies sei besonders in Zeiten notwendig, in denen „Ressourcen immer knapper werden, die qualitativen und quantitativen Anforderungen an die Medizin und Pflege jedoch stetig steigen“.

Unter den ersten Gratulanten war der ärztliche Standortleiter Michael Böhm: Er sei stolz auf die „außerordentlich engagierte und motivierte Mitarbeiterin“. Angesichts turbulenter Zeiten sei es „umso beachtlicher, sich berufsbegleitend einer so herausfordernden und umfassenden Ausbildung zu stellen, die noch dazu nachhaltig zur Sicherstellung des hohen, qualitativen Anspruchs im LK Gmünd beiträgt“.

Rotkreuz-Dienst weckte Interesse.

Claudia Praseta begann mit 17 beim Roten Kreuz Gmünd als Rettungs- und Notfallsanitäterin. Dabei habe sich ihre Begeisterung für die Notfallmedizin entwickelt, sagt sie, „für mich stand schon damals fest, dass ich nach dem Medizinstudium die Facharztausbildung für Anästhesie und Intensivmedizin absolvieren möchte“. Eine Woche nach Studienabschluss an der Medizinischen Universität Wien 2004 begann ihre Turnusausbildung am Klinikum Gmünd, 2012 schloss sie die Facharztausbildung für Anästhesie und Intensivmedizin ab. 2014 absolvierte sie die Ausbildung zur Blutdepotleiterin, übernahm die Aufgabe 2019. Seit bald fünf Jahren ist sie zudem leitende Notärztin am Notarztstützpunkt, seit 2020 auch 1. Oberärztin der Anästhesie & Intensivmedizin.

