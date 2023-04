Geschichten von früher: Ein Erfolgsprojekt in Unserfrau-Altweitra

Die spannendsten Geschichten sind die Lebensgeschichten – das wurde eindrucksvoll beim Abschlussabend des grenzüberschreitenden Kleinprojektes „Große Geschichten – kleine Geschichten“ (die NÖN berichtete) im Dorfgemeinschaftshaus Ulrichs in der Vorwoche dokumentiert. Projektleiter Thomas Samhaber präsentierte dabei seine zusammengefassten Interviews, die er mit fünf älteren Gemeindebürgern geführt hat. Spannend und berührend waren diese.

„Wir Kinder haben mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Thomas Klestil gespielt.“ Maria Fritz

Maria Fritz aus Heinrichs ist 93 Jahre alt. Sie erzählte Thomas Samhaber über ihre Kindheit am Bauernhof. „Wir Kinder haben mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Thomas Klestil gespielt. Seine Grußmutter wohnte ja im Pfarrhäusl in Heinrichs und wenn der Bub aus Wien da war, war das schon etwas Besonderes.“ Sie erzählte vom Federnschleißeln und vom Brotbacken. „Zwölf Laibe wurden alle drei Wochen gebacken. Bis dahin war das Brot natürlich hart oder verschimmelt. Gegessen wurde es trotzdem und niemand ist daran gestorben.“

Der 94-jährige Johann Thalhofer aus Pyhrabruck ist als ehemaliger Gastwirt vielen bekannt. Er lebt jetzt in einem Pflegeheim und erzählte dort über seine Jugend und die Arbeit als Gastwirt und Milchlieferant. „Ich habe täglich die Milch von uns Bauern in die Molkerei nach Gmünd gebracht. Diese Traktorfahrten haben viele genutzt, um in die Bezirksstadt zu kommen.“ Zahlreiche Hochzeiten wurden in seinem Gasthaus gefeiert, wo auch täglich für die Gendarmen und Finanzbeamten, die die Grenze begehen mussten, gekocht wurde. Dafür war seine Gattin zuständig. „Bis zu 50 Portionen hat sie täglich gemacht“, betonte Thalhofer. „Wir haben zuerst die Kinder gemacht und dann geheiratet. Wer so eine Frau hat, kann nicht zugrunde gehen“, ist Johann Thalhofer nach wie vor mit seiner verstorbenen Gattin eng verbunden.

Anfänge der Tankstelle in Altweitra

Margit Budin (80) blickte auf die Anfänge des Lebensmittelgeschäftes und der Tankstelle in Altweitra zurück, die nach wie vor ihr Bruder Rudolf Zeilinger führt. Ende 1962 übersiedelte die Mutter von Gmünd nach Altweitra und übernahm das Geschäft. Margit Budin, die damals in Wien gearbeitet hat, kehrte ins Waldviertel zurück, um der Witwe zu helfen. „Wir haben niemanden gekannt und sind am Abend durch Altweitra gegangen, um uns vorzustellen“, berichtete Budin.

Um die Zapfsäulen der neuen Tankstelle richtig bedienen zu können, wurden Margit Budin und ihre Mutter von der Firma Eigl geschult. „Angeboten haben wir Normal- und Superbenzin sowie Diesel. Die Zapfsäule hat damals keinen Preis angezeigt. Der wurde ja nur zweimal im Jahr geändert.“ 1962 zahlte man für einen Liter Normalbenzin 3,20 Schilling, für Super 3,70 Schilling und für Diesel 2,30 Schilling. „Ich werde nie vergessen, dass meine Mutter und ich zu unserer Anfangszeit beim Fenster gestanden sind und gehofft haben, dass keines der wenigen Autos, die damals unterwegs waren, zum Tanken kommen würde“, erzählte Margit Budin.

Dabei war auch die 89-jährige gebürtige Unserfrauerin Ottilie Pollak. „Sie hat trotz schwierigster Lebensumstände in ihrer Jugend ihre beispielhafte Lebensfreude erhalten“, meinte Samhaber. Pollaks Kindheit und Jugend war von Armut und Arbeit geprägt. „Schon als junges Mädchen musste ich unter Anleitung meines an Krebs erkrankten Vaters die Arbeiten auf den Feldern übernehmen“, berichtet Pollak, die sich als „Kleinhäusler-Tochter“ etwas Geld bei den Saisonarbeiten der Rübenbauern in Oberösterreich dazuverdient hat.

Zu den Interviewpartnern zählte auch der Gmünder Raimund Winter, dessen Mutter aus Schagges kommt. Dort hat der bekannte Krippenbauer auch seine Werkstatt eingerichtet. „Die Familie meiner Mutter war wirklich arm. Sie ist vormittags zur Schule gegangen und nachmittags hat sie bei den Bauern gearbeitet.“

Broschüre über alle Abende des Projekts

„Solche Abende kann man nicht wiederholen. Da geht es um eigene Geschichten, ganz ohne Fakten“, meinte Thomas Samhaber. Bürgermeister Otmar Kowar zeigte sich beeindruckt. „Es ist toll, dass Thomas und Brigitte Samhaber sich auch um ‚Unnötiges‘ kümmern. Man sieht, dass dieses Projekt ein Erfolg war.“ Die Broschüre „Kleine und große Geschichten unserer Geschichte“ mit allen Veranstaltungen dieses Projektes wurde den vielen Besuchern übergeben.

