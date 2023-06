Kottinghörmanns: 125 Jahre Feuerwehr mit Abschnittstag gefeiert

Das Fest der Feuerwehr Kottinghörmanns stand am vergangenen Wochenende im Zeichen vom 125-Jahr-Jubiläum der Wehr – ein Anlass, zu dem auch der Abschnittsfeuerwehrtag des Abschnittes Schrems gefeiert wurde.

Kommandant Werner Brantner hielt fest, dass die Feuerwehr im Jahr 1898 von zwölf Männern gegründet wurde. Heute zählt sie 69 Kameradinnen und Kameraden. Stolz zeigte sich Brantner unter anderem auch über zahlreiche erfolgreich in Angriff genommene Leistungsbewerbe, immer wieder sogar mit eigenen Frauenteams. Die Hochwassereinsätze in den Jahren 2002 und 2006 sowie den Unwettereinsatz 2020 nannte er als beeindruckendste und emotionalste Einsätze.

Einen Jahresrückblick gab Abschnittsfeuerwehrkommandant Jochen Miniböck: Er sprach von insgesamt 403 Einsätzen, die in 10.806 Stunden bewältigt wurden. 2.465 andere Tätigkeiten wie Schulungen wurden in 49.406 Stunden abgearbeitet. Insgesamt gab es im Abschnitt 2.868 Ereignisse, die in 60.212 Stunden unentgeltlich bearbeitet wurden. Miniböck strich heraus, dass der Mensch immer die wichtigste Ressource ist. - Er dankte für die Wertschätzung und den Respekt, der den Mitgliedern entgegengebracht wird, und hob die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit bei den Feuerwehren als wichtigen Punkt hervor.

Grußworte kamen indes vom Schremser Bürgermeister Peter Müller, der den Mitgliedern für ihre Hingabe und Risikobereitschaft zugunsten des Gemeinwohls dankte, und Nationalratsabgeordneter Martina Diesner-Wais. Auch sie dankte für Engagement und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren – jüngst sei das hunderttausendste Mitglied in den Kreis der Freiwilligen aufgenommen worden: „Das zeigt, welchen hohen Stellenwert die freiwillige Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit bei uns hat.“

Der Leiter des Verwaltungsdienstes, Klaus Fitzinger, nahm schließlich Ehrungen und Auszeichnungen langgedienter Wegbegleiter vor. Musikalisch umrahmte die Stadtkapelle Schrems unter der Leitung von Kapellmeister Heinrich Polt die Festveranstaltung.

Ehrungen im Abschnitt Schrems

Medaille des Landes NÖ für 60 Jahre verdienstvolle Tätigkeit im Feuerwehrwesen: Rudolf Süß (FF Hirschbach) und Hartmut Otto (Schrems); für 50 Jahre: Erich Faast (Brand), Karl Hofmann (Hirschbach), Manfred Müll (Kottinghörmanns), Johann Ableidinger (Ullrichs), Walter Schindl, Franz Weixelbraun (beide Weißenalbern); für 40 Jahre: Franz Jeschko, Robert Widhalm (Amaliendorf), Werner Traxler, Erwin Weißgram (Brand), Franz Schneider (Hirschbach), Franz Polzer (Weißenalbern); für 25 Jahre: Andreas Stückler (Brand), Manuel Anderl, Rüdiger Kretschmer (Hirschbach), Rene Kargl (Hollenstein), Ludwig Fraissl (Kleedorf), Florian Preisl (Süßenbach).

Verdienstmedaille des Landesfeuerwehrverbandes in Bronze: Wolfgang Zach (Schrems), Christian Ramharter (Gebharts), Robert Diem (Kleedorf), Gerald Zeller (Pürbach); in Silber: Michael Preissl (Kottingshörmanns), Wolfgang Österreicher (Niederschrems).

Verdienstzeichen des Bundesfeuerwehrverbandes in Bronze: Thomas Steininger (Kirchberg), Jochen Miniböck (Kleedorf).

Verdienstzeichen in Bronze des Landesfeuerwehrverbandes für Uniformträger: Martin Gabler (Polizeiinspektion Gmünd); Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbandes in Bronze: Patrick Brandner, Sascha Weißenböck (beide Gebharts), Gregor Schuller (Langegg), Dominik Scharf (Langschwarza), Michael Penco (Pürbach), Patrick Traschl (Ullrichs), Alexander Spitaler (Weißenalbern).