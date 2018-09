GMÜND Für den Access-Industrial-Park an der Gmünder Nordausfahrt bahnt sich neben einer mehr als 35 Millionen Euro teuren, mehr als 20 Meter hohen Produktion für reinste Glasfaser-Rohlinge von NBG ein weiteres Mega-Projekt an: Gehen alle Visionen auf, dann werden im Umfeld des Biomasse-Heizkraftwerkes der Bioma Energie AG in den nächsten Jahren weitere 47 Millionen Euro investiert!

Seit zwei Jahren wird nämlich intensiv an der Effizienz-Steigerung des Werkes getüftelt.

39 Grundstücke auf 14 ha werden vereint

„Luft, Erde, Wasser – alle Bauteile würden stimmig verbunden werden.“ Herbert Mandl

Die Grundidee ist die Herstellung eines ökologischen Kreislaufes, der ein Problem der nicht für Fernwärme nutzbaren Abwärme behebt: Verpuffen diese 40 bis 50 Grad Restwärme derzeit oder müssen gar rückgekühlt werden, so sollen sie in Gmünd künftig im großen Stil für die Produktion von Bio-Gemüse im Glashaus und zur Indoor-Aufzucht von Zander und Lachs eingesetzt werden. Mit Ökowärme temperiertes Restwasser aus der Fischzucht soll im Glashaus das Gemüse zum Sprießen bringen, anfallender Schlamm soll gemeinsam mit Pflanzenkohle aus einer „Karbonisierungs-Anlage“ zu hochwertiger Bio-Erde verarbeitet werden und CO 2 im Boden binden.

Letzteres würde ein weiteres Problem beheben: Die Äste der derzeitigen Käferholz-Massen liefern großteils unbrennbar gewordene Nadeln, die das Heizwerk massiv verschmutzen. Künftig könnten sie zu hochreiner Bio-Kohle verarbeitet werden. „Wasser, Erde, Luft – alle Bauteile würden stimmig verbunden werden, dementsprechend groß ist intern die Begeisterung für das Projekt“, sagt Bioma-Geschäftsführer Herbert Mandl. Noch wird norwegischer Lachs genauso wie im Winter Gemüse aus dem Süden tagelang durch Europa gekarrt, von Gmünd aus wäre beides bereits mitten in Zentraleuropa. Und, so Mandl: „Gmünd ist durch überdurchschnittlich viele Sonnenstunden, attraktive Grundstückspreise, hohe Wasservorräte und die vorhandene Energie ein sehr guter Standort!“

Was die Pläne mit dem Ökostrom zu tun haben?

Die technischen Vorarbeiten sind inklusive Vorgesprächen mit Behörden bereits sehr fortgeschritten, das Gesamtprojekt hat jetzt schon Kosten in siebenstelliger Höhe angehäuft. Eigene Gesellschaften wurden für alle drei Bereiche gegründet und firmieren unter dem gemeinsamen Markennamen „Bioma Organic Garden“. Der Kauf von insgesamt 39 Grundstücken eines 14 Hektar großen Landstreifens entlang der Grenze zwischen Heizwerk und Gemeindewald ist in Abwicklung, Umwidmungen für einen Großteil der Gründe beschäftigen in den nächsten Tagen den Gemeinderat.

Hat viel vor: Bioma-Geschäftsführer Herbert Mandl. | Lohninger

Dass der Ball trotzdem flach gespielt wird, liegt an der unklaren Aussicht auf die Finanzierbarkeit des Heizwerkes, das Gmünds Altstadt und eské Velenice mit Fernwärme versorgt und Ökostrom liefert. Mitte 2019 laufen nämlich Förderungen der Strom-Einspeisung ins Netz aus – kommt keine Alternative, so können durch den Strompreis nicht einmal die Brennstoffkosten gedeckt werden (mehr nebenstehend!). Dem Werk würde die Schließung drohen, die Ideen für Erde, Fischzucht und Gemüse-Produktion wären gefährdet.

Aus der Sicht von Herbert Mandl wäre „zumindest die Aussicht auf eine Verlängerung“ der Subventionen „ein Turbo. Die unsichere Situation hemmt vor allem die Investorensuche für die Fischzuchtanlage.“

Letztere bildet mit Kosten von 40 Millionen Euro für gut 180 Becken, Technik und Verarbeitung von etwa tausend Tonnen Fisch pro Jahr bis zum filetierten Endprodukt ein Herzstück der Pläne. Klarheit für das Projekt, für das 7 Hektar Land eingeplant sind, soll bis Ende 2019 herrschen.

Näher an der Umsetzung sind die Pläne zur Produktion von Bio-Erde und das auf immerhin 1,5 Hektar angelegte Glashaus-Projekt (Gesamtkosten: etwa sieben Millionen Euro). Mandl: „Wir arbeiten an den Einreichplänen.“ Bis Jahresende könnte es bereits losgehen.