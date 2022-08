Motten: Flammen in Loggia-Holzverbau rasch unter Kontrolle .

Großer Alarm in der Heidenreichsteiner Katastralgemeinde Motten am Nachmittag des 2. August: Der Holzverbau einer Wohnhaus-Loggia brannte, acht Wehren gingen in Einsatz. Mit Erfolg – das Feuer wurde vor Übergreifen auf weitere Gebäudeteile gelöscht.