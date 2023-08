Action und Spaß Großes AK-Familienfest in Schrems

Werbung Baureportage Harbach Anzeige Gemeindeamt und Volksschule erstrahlen im neuen Glanz

D as Familienfest der Arbeiterkammer im Waldviertel konnte bei herrlichem Sommerwetter am Sportplatz in Schrems durchgeführt werden.

Der Sportplatz des ASV Eaton Schrems war am 12. August Schauplatz des AK-Viertelfestes, zu dem mehr als 2.100 Personen kamen. Die Arbeiterkammer organisiert jährlich in jedem Viertel des Bundeslandes ein Familienfest. Die Veranstaltung hatte Volksfest-Flair, da auch ein Teil des Schattenbereiches im Goethepark mit einbezogen war. Für Kinder und Jugendlich gab es einige interessante Spiele und Bewerbe. Neben der Spielewelt von Kidsmania beteiligten sich etliche Schremser Vereine: Die Schremser Stockschützen, die Baseballer Schremser Beers, die Feuerwehr mit Löschvorführung und Geräteschau, der ASV Tennis mit einem Kinder- und Jugendturnier, der SC Nordwald, der einen Biathlon-Parcour gestaltete, und natürlich gab es auch ein Fußballturnier, organisiert vom Jugendleiter des ASV Schrems, Mathias Müller. Bei diesem Turnier siegte die Jugendmannschaft aus Großdietmanns mit 9 Punkten, vor den JHG Mädchen mit 6 Punkten, ASV Schrems/blau mit 3 Punkten und schließlich ASV Schrems/rot. AKNÖ-Präsident Markus Wieser nahm die Siegerehrung vor. Beim Kletterturm zeigten wagemutige Mädchen und Buben ihr Können. Für die Jüngeren war ein Kasperltheater eingerichtet, das auch so manchen Erwachsenen begeisterte. Ein toller Tag für die Besucherinnen und Besucher, aber vor allem für die Kinder, die die angebotenen Spielstationen in der Naturarena des Stadtparks genießen konnten. Für das kulinarische Wohl zeichneten die Fußballer des ASV Schrems unter Obmann Claus Tampier verantwortlich. Der Wahlspruch des ASV – „Wir sind eine Familie“ – wurde durch die aktive Mitarbeit auch von Spielern der Kampfmannschaft in den Mittelpunkt gestellt. Speiseeis und Popcorn waren sehr gefragt und vor allen die saftigen Grillhühner, die von den Mitgliedern des ASV zubereitet wurden. Michael Preissl: „Als Bezirksstellenleiter der Arbeiterkammer sage ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen freiwilligen Helferinnen und Helfern und vor allem jenen des ASV Schrems herzlichen Dank für ihren Einsatz.“