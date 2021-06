Auch nach der Pensionierung gab es für den Gmünder viel zu tun: Tochter und Schwiegersohn haben in Strasshof Haus gebaut, wo seine Hilfe immer gefragt war.

Schon als Kind hat er im Elternhaus viel geholfen, da sein Vater früh verstorben war und die Mutter mit zwölf Kindern immer Hilfe benötigte. „Später, im eigenen Haus mit Garten in Gmünd, gab und gibt es immer wieder viel zu tun“, sagt der gelernte Tischler. Neben der Gartenpflege stehen wöchentliche Männerrunden am Programm. Er hat sich dem Gobelin-Sticken gewidmet und zahlreiche kunstvolle Bilder gefertigt. Gemeinsam mit seiner Gattin Hildegard unternahm Fraberger viele große Reisen, etwa zum Nordkap, nach Grönland oder in die USA. „Mit zunehmendem Alter muss man leiser treten“, sagt er und zählt weniger anstrengende Hobbys auf: Schwimmen und Thermenbesuche. Gerne macht er ausgiebige Spaziergänge in der Natur – besonders im Wald zum Schwammerlsuchen.