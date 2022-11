Advent in Heidenreichstein, Altmanns, Thaures, Eisgarn & Eggern

Die Vorweihnachtszeit begann in der Gemeinde Heidenreichstein mit zahlreichen Veranstaltungen, die allesamt gut besucht waren. Schon am Freitag begeisterte die Tanzband "For You" mit ihren stimmigen Liedern die vielen Kirchenbesucher und als positive Ergänzung dazu war in unmittelbarer Nähe die Feuerwehrjugend mit einem Punschstand und allerlei köstlichen Imbissen und Getränken präsent. Der Samstag startete dann mit einem umfangreichen Programm des Elternvereins der Volksschule bei der Schirmbar am Stadtplatz und viele Besucher nahmen auch die Gelegenheit wahr, sich dort mit leckerer Weihnachtsbäckerei einzudecken. Aber auch die Heidenreichsteiner Katastralgemeinden Altmanns und Thaures boten ihren Besuchern schon am ersten Adventwochenend allerlei stimmungsvolle und in die Vorweihnachtszeit passende Schmankerl wie Bäckereien, Torten bzw. Heißgetränke aller Art an, wobei in Thaures die Einnahmen für einen guten Zweck verwendet werden. Dem nicht genug, waren auch die Nachbargemeinden Eisgarn mit der "Einkehr am Stiftsplatz" und Eggern mit der Punschstand-Eröffnung schon sehr aktiv und lockten viele Besucher an.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.