Käsemacher starten in die Vorweihnachtszeit

Zahlreiche regionale Aussteller waren auch heuer wieder beim stimmungsvollen Adventmarkt, der stets in den Räumlichkeiten und auch im Außenbereich der Käsemacherwelt in Heidenreichstein stattfindet, vertreten und boten eine große Auswahl an traditionellen Handwerksprodukten, die das kommende Weihnachtsfest verschönern sollen. Aber auch für das leibliche Wohl war, wie immer, bestens gesorgt. Neben der guten Bewirtung durch das Restaurant "Kaskuchl" befanden sich auch einige Stände vor Ort, die allerlei Schmankerln für die Gäste parat hielten. Darüber hinaus wurde auch für die jungen Besucher einiges geboten. Neben Bastelmöglichkeiten gab es spezielle Führungen, bei denen Kinder sich als "Käsemacher" versuchen konnten.

