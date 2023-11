Bezirk Gmünd: Wo es heuer Kunsthandwerk, Punsch & Spezialitäten gibt

Bereits am 25. November öffnet der Adventmarkt in Schrems als einer der ersten Märkte dieses Jahres. Wie jedes Jahr findet er am Hauptplatz statt, wobei hohe Besucherzahlen erwartet werden. In Gmünd folgt die Eröffnung am 8. Dezember. Was die diesjährigen Aussteller betrifft, so gibt es weder in Schrems noch in Gmünd große Änderungen, wie Organisator Thomas Breit bestätigt: Zwar seien manche ältere Standbetreiber nicht mehr anzutreffen, dafür werden die Plätze mit neuen gefüllt. Auch die Standgebühren konnten annähernd konstant gehalten werden, es gab demnach nur für Schrems geringe Änderungen. Aktuell sind sowohl in Schrems als auch in Gmünd um die 30 Stände geplant.

Der Adventmarkt in Gmünd steht unter dem Motto „Die kleine Stadt der Engel“. Passend dazu werden die Eingänge mit leuchtenden Engelsfügeln dekoriert und die Hütten mit Lichterketten behangen. Neben Auftritten eines Prager Jugendchors und des Kinderchors aus Gmünd sind im Schlosspark Alpakawanderungen geplant. Damit die Tiere nicht vor den vielen Menschen erschrecken, kann man ein wenig abgelegen vom großen Trubel mit ihnen Runden drehen. Die „Borderland Dixieband“ wird wieder live auftreten, die Stadtkapelle ist mit einem Bläserensemble vertreten.

In Schrems ist für 25. November die offizielle Beleuchtung des Weihnachtsbaumes geplant - mit Ansprache des Bürgermeisters. Des weiteren kann man sich die Buchausstellung der Buchhandlung Spazierer im Schloss anschauen, die Ausstellungen im Kunst- und Stadtmuseum besuchen oder mit den Kindern basteln.

Heidenreichstein lädt im Advent wieder in die Burg

In Heidenreichstein öffnet der Adventmarkt am 9. Dezember. Dieses Jahr sind 35 Aussteller anzutreffen. Generell soll denen Vorrang gegeben werden, die schon seit längerem Teil des Adventmarktes sind, erklärt Bürgermeisterin Alexandra Weber. Auch die Standgebühren wurden bewusst gleich gelassen: „Es ist uns wichtig, dass wir den Adventmarkt machen und, dass wir ausreichend Aussteller haben. Wenn wir zu teuer sind, dann können viele Kleinere nicht mehr kommen. Deswegen haben wir im Verein beschlossen, dass das heuer wieder gleich bleibt.“

Neben musikalischer Unterhaltung seitens der Stadtkapelle sind dieses Jahr ein Musikfeuerwerk, ein Nikolausbesuch und Schauschmiedevorführungen geplant. Außerdem wird es an Kulinarik aus der Region nicht mangeln, wobei ein Fokus auf der Teichwirtschaft und den dazugehörigen Fischspezialitäten liegt. Auch einige Kunsthandwerkaussteller werden anzutreffen sein. „Es hat jeder was für sich, es bemüht sich jeder, dass er es schön dekoriert und dass er tolle Angebote hat. Also man kann einfach durchschmökern und findet sicher auch schöne Geschenke für Weihnachten“, sagt Weber.

Weitraer Adventtage machen Altstadt autofrei

Rund 130 Aussteller werden sich dieses Jahr am Weitraer Advent ab dem 2. Dezember beteiligen, wobei die verschiedensten Geschäfte und Ateliers für Besucher geöffnet haben. Die Standgebühren mussten hier laut Alexandra Kuttner ein wenig angepasst werden, an der Nachfrage habe sich allerdings nichts verändert. Besonders ist, dass die gesamte Altstadt autofrei gehalten wird: Man kann sich innerhalb der Stadtmauern also nur zu Fuß fortbewegen.

Mit vielen Lichtern und Tannenbäumchen soll Weitra romantisch und typisch waldviertlerisch-kleinstädtisch gehalten werden. „Highlights gibt es viele, es ist alles schön. Die Stadt an und für sich, wie sie sich an dem Wochenende präsentiert, ist einmalig“, schwärmt Kuttner. Neben Lesungen sind auch Konzerte geplant. Es wird wandernde Bläsergruppen geben und die Band „advocAl“ plant für 2. Dezember einen Auftritt in der Stadtpfarrkirche. Wer eher an Kulinarik interessiert ist, kann sich auf die Suche nach dem besten Punsch begeben.

In Litschau „von Haus zu Haus“ - oder zum Clubbing

Der Litschauer Advent findet dieses Jahr am 2. Dezember statt, ebenfalls autofrei. Es wird rund 40 Aussteller geben, wobei speziell Produkte aus der Region verkauft werden sollen. Das Motto „Von Haus zu Haus“ bietet den Besuchern die Möglichkeit, durch die Nachbarschaft zu wandern und verschiedenste Ausstellungen zu bewundern, wobei neben Kunsthandwerk auch die Kulinarik nicht zu kurz kommt. Auch in Litschau wird ein Schwerpunkt auf Musik gelegt, die während des Adventwochenendes in der ganzen Stadt zu hören sein wird.

Weitere Programmpunkte sind unter anderem Lebkuchenbacken, Malen und Basteln für Kinder oder die Konzerte der Bläsergruppe der Litschauer Stadtkapelle und des Jugendorchesters „Tonart“ am Hauptplatz, wo auch die Adventkranzweihe stattfindet. Eine weitere Neuheit bietet dieses Jahr das „Weihnachtsclubbing“, das am 2. Dezember im Steigberger Stadl stattfinden wird. Dort kann man sich zum Abschluss des Abends ab 21 Uhr zu Tanz und Musik einfinden.