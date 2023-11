Historisches Kellergewölbe freigelegt, Gemeinschaftsraum entstand

Dass ein Kellergewölbe unter dem Pfarrhaus zur Pfarrkirche Langschwarza existierte, war seit vielen Jahren bekannt. Dann saßen aber zur richtigen Zeit die richtigen drei Männer zusammen - und fassten einen Entschluss: „Jetzt gehen wirs an, wir machen den Keller frei und begehbar!“

In wochenlanger Arbeit räumten Karl Lukas, Josef Hackl und Leopold Kalch schließlich Schutt und Erdreich aus dem Kellergewölbe. Der Boden wurde freigelegt, geebnet und mit Pflasterung versehen. Außerdem schremmten sie loses Mauerwerk ab und verfugten die Fugen. Danach wurde alles gesäubert und die Wände gestrichen. Nach über 500 Arbeitsstunden von Karl Lukas, Josef Hackl und Leopold Kalch war ein gemütlicher Veranstaltungsraum für pfarrliche Feste fertiggestellt – am 26. Oktober wurde er seiner Bestimmung übergeben.

Auch Pfarrer Franz Feiertag und Diakon Herbert Böhm zeigten sich dabei über die Initiative sehr angetan und freuten sich, bei der Eröffnung und erstmaligen Benutzung des Kellers dabei gewesen zu sein. Nach der Feiertagsmesse kamen die zahlreichen Gottesdienstbesucher ins Pfarrhaus, um den Keller zu besichtigen und mit einem Gläschen guten Wein anzustoßen. Stadtrat Ernst Hobecker übergab als Geschenk ein Bild von einer Ikone des Ägidius, da man den Keller nach dem Heiligen benannte. Warum das? Weil ihm auch Pfarrkirche geweiht ist.

Der Heilige Ägidius war im 7. Jahrhundert Abt in einem Kloster in Südfrankreich, welches später den Namen Saint-Gilles bekam. Er wird in der Katholischen Kirche als einer der 14 Nothelfer genannt und war im Mittelalter einer der populärsten Heiligen in Europa. Einer Sage zufolge stellte sich Ägidius schützend vor ein Hirschtier, welches der damalige König erlegen wollte, sodass er getroffen wurde. Zur Vergebung seiner Schuld an dem Jagdunfall ließ der König unter der Leitung von Ägidius demnach ein Kloster errichten, welchem dieser bis zu seinem Ableben als Abt vorstand.