MGV Gmünd feierte 155-jähriges Bestehen

Im Jahr 1868 von einer Gruppe sangesfreudiger Männer gegründet, ist der Männergesangverein Gmünd heute der älteste Verein dieser Art im Waldviertel. Die Gründung sei einst genau mit einer Zeit zusammengetroffen, als einige Komponisten explizit Lieder für Männergesangsgruppen geschrieben haben, erklärte Chorleiter Gottfried Libowitzky. Gemischte Chöre habe es habe damals noch nicht gegeben.

Dass der Männergesangsverein Gmünd nun schon über 15 Jahrzehnte lang bestehen konnte, liegt in erster Linie an der Begeisterung und Einsatzfreude seiner Mitglieder und der Verantwortungsträger. Die große Gruppe an Sängern in verschiedensten Altersklassen ist immer mit Leib und Seele dabei - so auch zur Feier des Jubiläums im Palmenhaus.