Sole-Felsen-Welt: Millionen-Investition hängt in der Luft

Hoher Wellengang herrscht in der Sole-Felsen-Welt derzeit nicht nur wegen des aktuellen Rekordzustroms zu Badewelt & Hotel: Die einst für Mai geplante Generalsanierung der großen, von innen in den Außenbereich führenden „Sole-Relax-Lagune“ spießt sich an der Finanzierung – obwohl das Top-Ausflugsziel dafür keinen Cent geschenkt braucht. Die Betreiber sind schwer enttäuscht vom Agieren der Stadt Gmünd als Haupteigentümerin der Immobilie.

Niemand müsse sich um die Sole-Felsen-Welt sorgen, betont Geschäftsführer Bernhard Strohmeier zunächst, sie habe auch während der Pandemie immer positiv gewirtschaftet, alle Ausbauten in Bad & Sauna aus Gewinnen finanziert. „Wir haben in 17 Jahren keinerlei Hilfe durch die Stadt bekommen und hatten nie Hilfe nötig. Jetzt brauchen wir erstmals Unterstützung, werden aber seit zwei Jahren hingehalten“, schäumt er. Die Sanierung im Mai ist längst abgeblasen, inzwischen droht die Vertagung auf 2024. Strohmeier hat den Sachverhalt den anderen Kleinregionsgemeinden als Miteigentümern übermittelt.

Worum geht’s denn? Steht das 2010 eröffnete Hotel im Privateigentum, so hat die 2006 eröffnete Bade- & Saunawelt eine private Betreibergesellschaft um die Geschäftsführer Marcus Steinhart und Bernhard Strohmeier. Die Immobilie gehört aber den Gemeinden der Kleinregion Waldviertler StadtLand, zum größten Teil der Stadt Gmünd um Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP), zugleich Kleinregions-Obfrau.

Das Problem: Die Sanierungskosten liegen bei 1,5 Millionen Euro. Das kann der Betreiber nicht ohne Kredit stemmen. Den bekommt er nicht, weil eben die Immobilie als Kreditsicherheit nicht ihm gehört.

Was wäre die Lösung? Strohmeier versuchte also, die Eigentümer als Kreditnehmer zu gewinnen. Im Herbst 2021 habe er das im Beirat der Kleinregion angesprochen, habe Unterstützung für diese bisher größte Investition ins Bad zugesagt bekommen. Getan habe sich dann nichts. Die Sanierung wurde vertagt, Strohmeier sprach im Herbst 2022 noch einmal in der Kleinregion vor: „Ich habe den Bedarf der Sanierung für das Bad, deren Bedeutung für eines der Aushängeschilder der Region und die regionale Wertschöpfung hervorgestrichen.“

Die Kleinregions-Bürgermeister hätten dann festgelegt: „Die Stadt Gmünd nimmt ein Darlehen über die 1,5 Millionen Euro auf, wir zahlen es binnen 20 Jahren inklusive aller Zinsen zurück.“ Das wurde im November 2022 in einer schriftlichen Vereinbarung festgehalten, für die Stadt unterzeichnet durch Bürgermeisterin Rosenmayer und Vize Hubert Hauer (AfG).

Der Beckenneubau samt Außenbar-Bau kam ins Programm 2023, die NÖN berichtete (4 Millionen Euro Investition: Sole-Felsen-Welt rüstet kräftig auf). Der vom Betreiber für Dezember erwartete Beschluss im Gemeinderat blieb aber aus, die Aufträge konnten nicht vergeben werden. Strohmeier: Im Februar 2023 habe er sein Anliegen neuerlich vorgebracht. Wieder sei Unterstützung signalisiert worden. Ende März kam der Kredit tatsächlich auf die Tagesordnung im Gemeinderat, nun sogar mit Tilgung durch den Betreiber binnen zehn Jahren. – Er wurde dann kurzfristig wieder abgesetzt.

Geschäftsführer Strohmeier: „Ein Stillstand, als ginge es um nichts“

Dazu habe er von der politischen Führung kein Wort gehört, ärgert sich Strohmeier: Über die Stadtamts-Direktion habe man ihm mitteilen lassen, dass der Kredit vom Land NÖ nicht gestattet worden sei, weil eine Gemeinde für einen privaten Betreiber kein Darlehen aufnehmen dürfe. „Es kam kein persönliches Gespräch, kein Plan B“, spricht der Geschäftsführer von einem „Stillstand, als ginge es um nichts, auch nicht um 200 Jobs und den Imagewert für die ganze Region. Das Bad gehört größtenteils der Stadt. Möchten wir langfristig was davon haben, so muss der Erhalt der Immobilie uns allen ein Anliegen sein.“

Bürgermeisterin „von Pontius zu Pilatus gelaufen“

Auch Bürgermeisterin Rosenmayer ist angesichts der Situation zerknirscht. „Wir haben es uns einfacher vorgestellt“, sagt sie. Und Vizebürgermeister Hauer: „Wir hatten die Kredit-Konstellation nicht genauer hinterfragt.“

Aktuell laufe die Prüfung, wer vertraglich wofür zuständig und berechtigt ist. „Kommt dabei heraus, dass die Stadt für die Beckensanierung zuständig ist, dann sollte es rechtlich kein Problem geben. Kommt heraus, dass der Betreiber zuständig ist, dann muss er sich darum kümmern und sich die Finanzierung überlegen“, so Hauer. Er erwartet Klarheit bis Mitte Mai. Anhand der Verträge denkt er, dass der Betreiber für die Reinvestition von Gewinnen und die Erwirtschaftung von Sanierungen verantwortlich ist.

An sich habe sie sich nichts vorzuwerfen, betont Rosenmayer jedenfalls: Sie sei auch für Förderungen „von Pontius zu Pilatus gelaufen. Aber Sanierungen werden nicht gefördert, nur Neubauten.“ Sie wolle alle Seiten und politischen Fraktionen an einen Tisch bekommen, um eine Lösung zu finden.

Foto: Baar-Baarenfels Architekten

Pläne für neue Hotel-Fassade sind weiterhin aufrecht

Geplant ist der Neubau der Sole-Relax-Lagune wegen Dauerproblemen mit schadhaften Fliesen und Beckensteinen nun aus Edelstahl. Die Inseln verschwinden, die Wasserfläche im Freien wird somit größer. Sprudel, Düsen & Schwallwasser kommen zum Beckenrand – genauso wie ein Zugang zu einer neuen Holzterrasse mit Anschluss an eine fixe Sommerbar. Terrasse und Bar sollen mit weiteren Kosten von fast 250.000 Euro aus dem Betrieb finanziert werden.

Definitiv für Herbst im Plan bleibt die Aufwertung der Hotelfassade mit einem geschwungenen Stahlkonstrukt hinter einer Holzhülle, in die auch Balkone eingebaut werden. Strohmeier: „Die Finanzierung dazu ist gesichert.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.