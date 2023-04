Wirte als Preistreiber? „Ganze Branche am Pranger“

Als „Wut-Wirtin“ will sich Edith Kössner nicht sehen. Einerseits ist sie seit 2014 in der Pension und geht ihrer Arbeit für das Burgstüberl in Heidenreichstein primär als Hobby nach, andererseits ist das Level der Wut noch nicht ganz erreicht. Dass aber IHS-Chef Klaus Neusser vorige Woche im Ö1-Morgenjournal die Wirte für die in Österreich überdurchschnittlich hohe Teuerung verantwortlich machte, bringt sie auf die Palme: Er diskreditiere eine ganze Branche, die ohnehin schwer zu leiden habe, stelle Betroffene auch noch an den Pranger, schreibt sie in einem Mail an den Wirtschaftsforscher. Das Wirtesterben dürfe angesichts der Entwicklungen inklusive Stress und schlechten Arbeitszeiten keinen mehr wundern.

„Von manchen muss man sich echt was anhören …“

Neusser sei in einer Position, die von vielen wahrgenommen werde, sagt Kössner zur NÖN. So sprang AK-Konsumentenschützer Reinhold Russinger auf den Zug auf, bezeichnete gegenüber dem Standard den Großteil der Teuerung in der Gastro als „überproportional“ und „nicht nachvollziehbar“, sprach von Trittbrettfahrertum zum Aufbessern der Gewinne.

In der Kundschaft sei die Analyse ein Dauerthema. „Wir wussten es eh sofort“, komme häufig, „von manchen muss man sich echt was anhören“. Neusser verwies auf eine in Österreich im Vergleich etwa zu Deutschland deutlich höhere Gewichtung der Gastro-Ausgaben im Verbraucherpreisindex- Warenkorb, zugleich sei bei uns die Teuerung in Restaurants „wesentlich höher“. Die Inflation lag im März bei geschätzten 9,1, in Deutschland bei 7,4 Prozent. Neusser führt die halbe Differenz auf Wirte zurück.

Diese Aussage stoße „viele kleine Leute, die sich redlich bemühen, ihren Unterhalt zu bestreiten, vor den Kopf“, so Edith Kössner, Gastronomin seit 1975, an Neusser. Sie greife zu kurz. Abseits der gehobenen Gastronomie müssten so gut wie alle Gastro-Betriebe hinsichtlich Preisgestaltung eine Gratwanderung vollführen: „Einerseits steigen die Kosten für Energie, Lebensmittel usw. in astronomische Höhen, andererseits kommt man an einen Punkt, wo man die allgemeinen Steigerungen nicht mehr an den Gast weitergeben kann, weil sonst das Lokal leer steht.“

Gastro-Chef oft als „sein billigster Mitarbeiter“

Der Chef sei in kleinen Betrieben „sehr oft sein billigster Mitarbeiter“, schreibt die im Burgstüberl für Buchhaltung, Lohnverrechnung & Einkauf zuständige Kössner: „Viele Betriebe kommen nicht über 10.000 oder 11.000 Euro Jahresergebnis hinaus, oder nicht einmal das, was bedeutet, dass pro Monat für die ganze Arbeitsleistung, für die Übernahme von Risiken fällige Investitionen betreffend, für die Beschäftigung von Mitarbeitern und die schwierige Führung eines Dienstleistungsbetriebes knapp 1000 Euro pro Monat übrig bleiben.“

Das Krügerl wurde teurer? „Ja“, sagt ihr Partner und Pächter Gerhard Dangl: „Die Brauereien fahren mit dem Preis rauf, seit Herbst zum zweiten Mal.“ Der Kübel Frittierfett habe vorm Ukraine-Krieg 40 Euro gekostet, sich dann vervierfacht, „viele Wirte hörten mit dem Frittieren auf“. Die Energie wurde teurer, das Personal kostet ab 1. Mai ein Zehntel mehr.

Klaus Neusser reagierte am 24. April: Es liege ihm fern, eine Berufsgruppe zu diskreditieren, schrieb er, zumal die Preise das Ergebnis aus Angebot & Nachfrage seien. Er sehe das als Wirtschaftsforscher wertfrei, „beobachte nur das Ergebnis“. In der Gastronomie seien die Preise aber einfach stärker als in anderen Branchen gestiegen, etwa im März laut Statistik Austria um knapp 14 Prozent – „eine Tendenz, die bereits seit Ende letzten Jahres besteht“.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.