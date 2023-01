Landtagswahl: Was sind die Rezepte für Gesundheit im Bezirk Gmünd?

Das Thema medizinische Versorgung und Pflege drängt sich aktuell als Wahlkampf-Thema geradezu auf, nicht nur wegen der Grippewelle: In Niederösterreich gab es im Dezember 53 unbesetzte Kassenarztstellen. Auch im Bezirk gibt es offene Stellen, die oft über Jahre hinweg nicht besetzt werden können. Im Bereich Pflege schaut es nicht anders aus: In den Pflegeheimen in Weitra, Schrems und Litschau werden Kräfte gesucht.

Michael Bierbach, SPÖ-Spitzenkandidat des Bezirks. Foto: NOEN

Das ist ein wichtiges Wahlkampf-Thema für die SPÖ – und Bezirks-Spitzenkandidat Michael Bierbach verweist auf Zahlen, die man berechnet habe: Auf einen Allgemeinmediziner kämen in der Region 1.718 Menschen, auf einen Gynäkologen 9.060 Personen. Noch mehr seien es bei Kinder- und Jugendärzten, am meisten bei Lungenfachärzten, wo einer für 36.085 Menschen zuständig sei: „Da ist es kein Wunder, wenn man auf Termine zwei Monate warten muss“, so Bierbach. Es sei zwar herausfordernd, aber man müsse die Kassenstellen am Land attraktiver machen: „Seit der ‚Landarzt-Garantie‘ der ÖVP 2018 hat sich die Zahl der offenen Stellen im Land versiebenfacht.“

Margit Göll, Kandidatin der ÖVP. Foto: Foto Archiv

Von einer „Herausforderung“ spricht auch ÖVP-Spitzenkandidatin Margit Göll: „Unser oberstes Ziel ist die Rund-um-Versorgung vor Ort. Das ist keine leichte Aufgabe.“ Es habe sich was getan, spricht sie die nachbesetzte Kassenstelle in Litschau an: „Aber man muss besser werden, weil eine Pensionierungswelle kommt.“ Es brauche mehr Kassenstellen, weniger Wahlarzt-Stellen und Anreize für junge Ärzte.

„Es gibt keinen Ärztemangel, sondern nur unattraktive Stellen. Sonst gäbe es nicht so viele Wahlärzte“, meint Christian Oberlechner, Spitzenkandidat der Grünen. Man müsse Kassenverträge neu verhandeln: „Ärzte sind wichtig und wir müssen ihnen was bieten.“ Dazu gehöre etwa auch, Kinderbetreuung, Schulen und Mobilitätsangebote zu haben.

Christian Oberlechner kandidiert erstmals für die Grünen. Foto: NOEN

Auch in Sachen Pflege brauche es Anreize , sagt Margit Göll – für Menschen, die Ausbildung anzugehen oder sich umschulen zu lassen. So zahlt Niederösterreich seit September die „Pflegeausbildungsprämie“, bei der Ausbildungen mit 600 Euro pro Monat unterstützt werden. Man wolle mehr Ausbildungsplätze, bereits im Vorjahr habe man 750 Medizinstudienplätze und 2100 Pflegeausbildungsplätze geschaffen – müsse aber noch „an vielen Rädchen drehen. Schön wäre es, eine Pflegeausbildung im Oberen Waldviertel zu bekommen“.

Eine Pflege-Ausbildung im Oberen Waldviertel schlägt auch Christian Oberlechner vor: „Wir brauchen eine Ausbildungsmöglichkeit auf FH-Niveau vor Ort, um die jungen Menschen in der Region zu halten.“ Außerdem fordern die Grünen flexible Arbeitszeitmodelle – „damit auf die Bedürfnisse der Älteren eingegangen werden kann“, so Oberlechner. Und „verlässliche Dienstpläne, statt kurzfristig einspringen zu müssen“, seien wichtig.

Die SPÖ hat ein umfangreiches „Pflegeprogramm“ herausgebracht, das von der Vorsorge bis zu „alternativen Wohnformen“ reicht. Man brauche „bundeseinheitliche Pflegeservicestellen“ als Anlaufstellen, außerdem eine „staatliche Pflegegarantie“ aus einem „Pflegegarantiefonds“, der die Mittel von Bund und Ländern bündelt und dazu mehr Ausbildungsplätze.

„Keine Pflegekräfte aus Vietnam“

Anja Scherzer, Kandidatin der FPÖ. Foto: NOEN

Für Anja Scherzer, Spitzenkandidatin der FPÖ, mangelt es an Anreizen und Plätzen im Medizinstudium. „Ausländische Studenten müssen verpflichtet werden, einige Jahre in Österreich zu arbeiten.“ In Sachen Pflege setzt die FPÖ auf die Familie: „Die FPÖ NÖ steht für eine Anstellung pflegender Familienangehöriger. Das schafft finanzielle Unabhängigkeit und entlastet die Heime.“ In der Ausbildung schlägt die FPÖ eine „Pflegelehre“ vor: „Pflegekräfte aus Vietnam – wie sie die ÖVP will – sind indiskutabel“, so Scherzer.

Adrian Fuchs, erstmals Spitzenkandidat im Bezirk für Neos. Foto: NOEN

Für Adrian Fuchs, Spitzenkandidat der NEOS, braucht es für die Ärzte „mehr Anreize, wie eine bessere Entlohnung oder einen Bürokratieabbau. Zudem braucht es neue Konzepte wie eine Primärversorgungseinheit auch bei uns.“ In Sachen Pflege gelte es, neue Modelle zu entwickeln („Community Nursing“) und ein wesentlicher Anreiz sei die Entlohnung: „Die asoziale Bezahlung der sozialen Berufe muss endlich ein Ende haben.“

